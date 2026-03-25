[SW현장] “위기를 기회로” EBS 봄 개편, AI 활용에 총력

남선숙 EBS 방송제작본부장, 김광호 편성센터장, 김형준 편성기획부장이 25일 서울 중구 프레스센터에서 EBS 봄 개편 편성전략을 소개하고 있다. EBS 제공

박제된 활자 속 고전이 살아나고, 수천 년 전 인물이 TV 화면 너머로 인사를 건넨다. 봄 개편을 맞은 EBS가 대대적인 인공지능(AI) 활용의 계획을 밝혔다.

EBS는 AI 혁신, 콘텐츠 혁신을 통한 경쟁력 제고를 목표로 대규모 봄 개편을 단행한다. 김유열 EBS 사장은 25일 서울 중구 프레스 센터에서 열린 2026 개편 설명회에 참석해 “AI 방송산업이 생사의 갈림길에 있다”고 우려하면서도 “이를 위기가 아닌 새로운 기회라고 생각하고 AI에 매진하겠다. 효과가 빠르게 나타난다면 전면적인 AI 콘텐츠 제작·혁신에 임할 것”이라고 밝혔다.

김유열 EBS 사장이 25일 서울 중구 프레스센터에서 EBS 봄 개편 설명회에서 인사말을 전하고 있다. EBS 제공

AI 기술의 급속한 발전이 공영방송의 새 영역을 열어주고 있다는 판단이다. 봄 개편에서는 ▲AI 기술을 활용한 대기획 프로젝트 및 신(新) 포맷 개발 ▲인간으로서의 성장과 발달에 기여하는 평생교육 프로그램 강화 ▲고품격 K-교육콘텐츠 개발을 통한 글로벌 교육시장 확대 ▲사회적 소수자와 사회공동체 회복을 위한 콘텐츠 강화라는 네 가지 축을 바탕으로 공영성과 콘텐츠 경쟁력을 강화에 나선다.

교육적 콘텐츠의 특성에 맞춰 제도적인 준비과정도 있었다. 김 센터장은 “AI 제작 가이드라인과 AI 실무 지침을 꾸려 인간이 최우선이 될 수 있게 상세한 비전을 설정했다”고 밝혔다. 내용 검증은 제작진을 거쳐 철저하게 시행 중이다.

김광호 편성센터장은 “어려운 제작 환경과 EBS의 책무의 접점을 AI 기술에서 찾고자 했다. 단순히 기존 프로그램 대체가 아니라 AI 기술이 갖는 독특한 위치와 성장 가능성을 콘텐츠에 연결하고 있다”고 밝혔다. 이를 위해 EBS는 지난해 혁신위원회, 올해 AX(AI 전환) 추진단을 꾸려 전사적 AI 전환 체제를 추진하고 있다. 제작 프로세스의 혁신을 통해 그간 시도하지 못한 장기 프로젝트 등을 추진할 예정이다.

대표 프로그램으로는 동서양 명저 100권을 AI로 구현하는 인문교양 대기획 ‘AI 고전, 역사를 바꾼 100책’, AI 기술로 고조선부터 조선 시대까지 우리 역사를 영상으로 구현하는 초등학생 대상 ‘AI 인물 한국사(가제)’ 등이 있다.

이 밖에도 역사 인물이 특정 시점에 남기는 메시지를 AI로 재현하는 ‘AI 드라마 - 부활수업’, AI 기반 청소년 대상 한국 근현대 문학 영상화 프로젝트 ‘AI 드라마 - 청소년 문학관(가제)’ 등 상상 속에만 머물던 기획을 압도적인 영상미로 현실화했다.

AI 산업이 발달하면서 콘텐츠 저작권과 기존 일자리에 대한 위협 등에 대한 우려도 있다. 이에 AI 콘텐츠 자문위원회를 구성해 대응하고 있다. 김 센터장은 “우리가 가진 모든 것을 AI로 대체하는 것은 아니다. EBS는 공영방송으로서 가져야 할 책무가 있다”며 “방송 생태계에서 우리가 마중물 역할을 해야 한다고 생각한다”고 책임감을 나타냈다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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