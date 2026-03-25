카카오게임즈, 지분 재편 속 ‘임직원 고용 전면 승계’

카카오 노조의 카카오게임즈 노조 가입률 과반 달성 기념 행사 모습. 카카오지회 제공

카카오게임즈가 지분구조 개편과 함께 임직원 고용 안정 방안을 명문화하며 조직 안정성 확보에 나섰다. 최대주주 변경이라는 대형 변화를 앞둔 상황에서 인력 이탈을 최소화하고 기존 조직 역량을 유지하기 위한 조치로 풀이된다.

25일 업계에 따르면 카카오게임즈는 라인야후와 체결한 투자 및 지분 인수 계약에 ‘고용 안정과 근로조건 승계’를 명시했다. 해당 계약에는 카카오게임즈 소속 전 임직원의 고용을 유지하고, 기존 임금 및 복지 등 근로조건을 동일하게 이어간다는 내용이 포함된 것으로 전해진다.

이번 거래가 완료되면 최대주주는 기존 카카오에서 라인야후 측으로 변경되지만 경영 체제의 기본 골격은 크게 흔들리지 않을 전망이다. 대표이사 체제와 사명은 유지되며, 조직 운영 방식과 복지 제도 역시 기존 틀을 이어간다는 방침이다. 대주주 교체에도 불구하고 내부 구성원의 고용 환경을 그대로 유지하겠다는 점을 분명히 한 셈이다.

이 같은 결정은 인수합병(M&A) 과정에서 보기 드문 사례로 평가된다. 일반적으로 기업 인수 이후에는 조직 효율화나 비용 절감을 이유로 구조조정이 뒤따르는 경우가 적지 않지만 이번처럼 전면적인 고용 유지 원칙을 계약 단계에서 명확히 하는 경우는 정보기술(IT) 및 게임 업계에서도 흔치 않다. 특히 최근 글로벌 게임 산업 전반에서 비용 절감 기조가 강화되며 인력 감축이 이어지고 있다는 점을 고려하면 이번 조치는 더욱 이례적이라는 평가가 나온다.

업계에서는 이러한 결정의 배경으로 인재 확보의 중요성이 작용한 것으로 보고 있다. 게임 산업은 기획, 개발, 아트 등 전문 인력의 역량이 성과를 좌우하는 구조인 만큼 핵심 인력 유출은 곧 경쟁력 약화로 이어질 수밖에 없다. 특히 대형 프로젝트가 다수 진행 중인 상황에서 조직 불안이 발생할 경우 개발 일정 지연이나 완성도 저하로 직결될 가능성도 있다.

실제로 라인야후 입장에서도 투자 이후 가장 경계해야 할 요소는 내부 동요다. 최대주주 변경과 함께 조직 개편 가능성이 제기될 경우 핵심 인력이 이탈하거나 조직 분위기가 흔들릴 수 있기 때문이다. 이 과정에서 수백억원 규모의 개발비가 투입된 프로젝트가 차질을 빚게 되면 대규모 투자 자체의 성과도 담보하기 어려워진다. 고용 안정 장치를 사전에 명확히 한 것은 이러한 리스크를 최소화하기 위한 선제적 대응으로 해석된다.

또 다른 관점에서는 기존 조직의 강점을 그대로 흡수하려는 전략적 판단이라는 분석도 나온다. 카카오게임즈가 축적해 온 서비스 운영 노하우와 개발 역량, 조직 문화 등을 유지한 채 시너지를 창출하려는 의도가 반영됐다는 것이다. 단순한 구조 개편보다는 기존 시스템을 존중하면서 협업 기반을 강화하는 방향에 무게를 둔 셈이다.

여기에 노사 관계 측면도 영향을 미쳤을 가능성이 제기된다. 대형 플랫폼 기업의 구조조정 과정에서 종종 발생하는 노조 갈등이나 파업 리스크를 사전에 차단하려는 의도가 반영됐다는 시각이다. 고용 안정에 대한 명확한 기준을 제시함으로써 불확실성을 줄이고 조직 내부의 동요를 최소화하려는 전략으로 읽힌다.

이 같은 조치로 카카오게임즈 임직원들은 대주주 변경에 따른 불안을 일정 부분 덜어낼 수 있게 됐다. 안정적인 근무 환경이 유지되는 만큼 향후 예정된 신작 개발과 서비스 준비에 보다 집중할 수 있는 여건이 마련됐다. 고용 안정이라는 안전장치를 바탕으로 카카오게임즈가 기존 경쟁력을 유지하면서도 새로운 최대주주와의 협업을 통해 어떤 시너지를 만들어낼지 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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