몽골 수도 ‘울란바토르’→‘울란바타르’ 표기 변경…“현지음 존중”

몽골 울란바타르 시내 전경. 사진=울란바타르 SNS 캡처

몽골 수도의 한글 표기가 ‘울란바토르’에서 ‘울란바타르’로 바뀐다.

문화체육관광부와 국립국어원은 외교부가 요청한 ‘몽골 수도의 한글 표기 변경 건’을 심의하고 최종적으로 몽골 수도의 한글 표기를 울란바타르로 변경하는 것을 결정했다고 25일 밝혔다.

그간 몽골 수도명의 한글 표기는 관행적으로 울란바토르(Ulan Bator)로 쓰였다. 그러나 이 표기는 몽골 현지의 표기･발음과 달라 행정상의 불편이 제기돼 왔다. 외교부는 우리 국민과 몽골 현지 의견 등을 반영해 몽골 수도의 한글 표기를 오랫동안 러시아어식으로 통용돼 온 표기인 울란바토르에서 몽골식 표기에 기반한 표기인 울란바타르로 변경하는 것으로 심의할 것을 문체부에 요청했다.

문체부와 국어원은 몽골 수도의 한글 표기에 대한 현장의 혼란을 바로 잡기 위해 2026년 제1차 국립국어원 외래 고유명 심의위원회를 열어 현지음과 현지 표기에 기반한 몽골 수도의 한글 표기를 심의했고 그 결과 울란바타르(Ulaanbaatar)로 적기로 결정했다.

1990년 3월 26일에 한국과 몽골이 수교한 이래 양국은 36년간 긴밀한 협력 관계를 발전시켰고 최근에는 양국 간 인적·물적 교류가 크게 확대됐다. 문체부와 국어원 관계자는 “현지음을 존중한 표기를 사용함으로써 양국 간 상호 이해와 신뢰를 높이는 데 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

외교부 관계자는 “몽골 측이 한-몽 양국의 긴밀한 관계를 고려해 우리 측에 표기 변경을 요청한 바 있고, 그간 표기 혼동으로 국민의 문의가 꾸준히 있었던 만큼 이번 표기 심의 결정을 환영한다. 이번 결정이 미래지향적인 양국 관계 발전과 양국 국민 간 우호적 인식 확산에도 기여할 수 있을 것으로 본다”고 했다.

문체부와 외교부는 앞으로도 외국 지명의 올바른 한글 표기 정립을 위해 지속적으로 협력할 예정이다. 또한 표기 변경으로 인한 언어생활의 혼선을 최소화하기 위해 이번 심의 결과를 국어원 누리집에 게시하는 등 적극적으로 홍보할 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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