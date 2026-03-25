발로란트 'VAL조각' 이벤트 컴백…PC방서 플레이만 해도 보상 쏜다

라이엇 게임즈 제공

발로란트 플레이어들로부터 긍정적인 반응을 얻었던 ‘VAL조각’ 이벤트가 긴 기다림 끝에 다시 돌아왔다.

5대5 대전형 캐릭터 기반 전술 슈팅 게임 ‘발로란트’의 개발 및 유통사인 라이엇 게임즈는 ‘돌아온 PC방 VAL조각 이벤트’를 오는 4월 28일(화)까지 약 6주 간 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 이벤트는 플레이어들이 일상 속에서 가장 가깝게 게임을 즐기는 공간인 PC방에서 발로란트를 즐기는 것만으로도 실질적인 보상을 얻을 수 있도록 설계됐다. VAL조각 이벤트 페이지 최초 접속 시 인게임 재화인 ‘레디어나이트 포인트’ 10개로 교환 가능한 VAL조각 100개를 증정할 뿐만 아니라 PC방에서 발로란트를 플레이할 경우 10분마다 VAL조각 10개를 적립할 수 있다. 게다가 이번 액트 2 업데이트를 통해 새롭게 선보이는 신규 요원 ‘믹스’와 신규 게임 모드 ‘전멸전’을 즐기는 플레이어에게는 최대 200개의 조각이 추가로 주어진다.

이벤트 기간 동안 최대 5,220개를 모을 수 있는 VAL조각은 이벤트 페이지 안에 마련된 ‘조각 교환소’에서 유용하게 활용할 수 있다. 평소 배틀패스를 통해서만 획득할 수 있었던 레디어나이트 포인트를 비롯한 각종 인게임 아이템과 PC방 마일리지 쿠폰으로 교환할 수 있을 뿐만 아니라 게이밍 기어와 발로란트 굿즈 등 다양한 경품에도 응모할 수 있다.

라이엇 게임즈는 다양한 타이틀에서 PC방 연계 이벤트를 확대하며 플레이어가 오프라인에서 함께 게임을 즐기는 경험을 강화하고 있다. 올해 초 리그 오브 레전드(LoL) 2026 시즌 1 시작 당시 PC방 누적 이용 시간에 따라 인게임 아이템을 지급하고 PC방 이용자들이 관심을 가질 만한 경품에 응모할 기회를 제공하는 등 적극적으로 PC방 연계 이벤트를 진행했다. 2대2 격투 게임인 2XKO 역시 신규 캐릭터인 ‘케이틀린’ 출시 및 시즌 1 기념 이벤트를 통해 하루 1회 이상 PC방에서 케이틀린을 플레이할 경우 PC방 모바일 쿠폰을 지급하는 등 다양한 게임에서 PC방 이벤트를 진행한 바 있다.

라이엇 게임즈는 “PC방은 플레이어의 경험을 확장하는 주요 접점 가운데 하나”라며 “앞으로도 PC방과 연계된 다양한 이벤트를 기획해 나갈 것”이라 밝혔다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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