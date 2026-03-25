쟈니가 뜹니다…LG의 2026시즌, 화려하게 출발한다

사진=LG트윈스 제공

프로야구 LG가 잠실구장에서 홈 개막전을 진행한다.

2026시즌 LG는 ‘The Road to Championship’으로 개막전 슬로건을 정하고, 다시 한 번 우승을 목표로 달린다. 많은 팬들이 직접 참여하고 시즌 시작을 함께 경험할 수 있도록 다양한 이벤트를 준비했다.

개막전에 앞서 색소포니스트 김소폰의 ‘김소폰밴드’가 응원단상에서 LG 응원가를 공연하며 개막전 분위기를 끌어올릴 예정이다. 그라운드에서는 2025년 ‘엘린이 치어리딩 스쿨’을 통해 치어리딩을 갈고 닦은 60여명의 엘린이 회원들의 공연도 선보인다. 이에 더해 개막전 행사의 하이라이트로 2025년 통합우승 우승반지 전달식이 진행된다. LG는 2025시즌 통합우승의 기쁨을 다시한번 팬들과 나누고자 개막 2연전 동안 입장 팬 전원에게 통합우승 기념 메달을 배포한다.

개막전 시구자로는 1990년, 1994년, 2023년 그리고 2025년 LG의 모든 통합우승 현장에서 선수단 지원에 헌신을 다한 김용일 수석트레이닝코치가 나선다. 1989년 MBC청룡으로 트레이너 경력을 시작한 김용일 수석트레이닝코치는 1989년부터 1999년, 2009년부터 현재까지 총 28년간 LG 트레이너로 근무 중이다. 김용일 코치는 야구 트레이닝 파트의 최고 전문가로 LA다저스 류현진 전담 트레이너와 2026년 WBC 대한민국 대표팀 트레이닝 코치 역할을 수행하기도 했다. 김용일 코치는 “개막전 시구는 오랜 시간 LG에서 근무한 저에게 최고의 선물이다”라며 “LG에서 4번의 우승을 함께한 것은 큰 행복이었다. 앞으로 더 많은 우승을 위해 그리고 선수들을 위해 최선을 다하겠다”며 소감을 전했다.

29일은 보이그룹 NCT의 멤버 쟈니가 시구에 나선다. DJ, 예능, MC 등 멀티 엔터테이너로 존재감을 뽐내고 있는 쟈니는 최근 2026 WBC 대한민국 경기 시구자로 나서기도 했다. 쟈니는 “최근 WBC에서 시구를 했던 경험이 아직도 생생한데, 이렇게 다시 한 번 잠실야구장 마운드에 설 수 있어 영광이다. 이번 경기에서도 좋은 기운을 전해드릴 수 있도록 최선을 다하겠다“라고 말했다.

이밖에 홈 개막연전 동안 중앙매표소 옆 광장에서는 지난 시즌 통합우승을 기념하는 우승 세레머니 포토존을 운영하며, 1루 내야 광장에서는 통합우승 반지 포토존을 마련하여 팬들도 메달과 함께 우승을 기념할 수 있도록 준비한다. 외야 캐치볼장에서는 지난 2월부터 콜라보로 인기를 끌고 있는 글로벌 인기 캐릭터 ‘먼작귀’와의 팝업 매장을 운영할 예정이다.

LG 홈 개막 시리즈에 대한 자세한 내용은 SNS를 통해 확인할 수 있다.

사진=LG트윈스 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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