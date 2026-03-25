ADT캡스, 2026 신한 SOL KBO리그 공식 스폰서십 체결

사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)와 SK쉴더스의 물리보안 브랜드 ADT캡스는 24일 KBO 스튜디오에서 조인식을 갖고 2026 신한 SOL KBO리그 공식 스폰서십을 체결했다.

국내 대표 물리보안 브랜드인 ADT캡스가 지켜온 ‘안전’의 가치를 실점을 막는 ‘수비’에 빗대 KBO리그의 공식 스폰서로 참여하게 됐다.

ADT캡스는 데일리 ‘캡스플레이’ 콘텐츠, ‘월간 캡스플레이’ 시상, KBO 수비상 네이밍 스폰서 참여 등 다양한 프로그램을 통해 KBO리그 팬들에게 수비의 가치를 전달할 예정이다.

‘캡스플레이’는 KBO와 ADT캡스가 함께 KBO리그 경기 중 나온 호수비 장면을 선정하여 숏폼 영상으로 제작해 소개하는 콘텐츠로, 숏폼 영상은 경기 익일 KBO 공식 인스타그램에 게재된다. 팬들은 매 경기에서 나온 인상적인 수비 장면을 ‘캡스플레이’를 통해 다시 만나볼 수 있다.

사진=KBO 제공

또한 ADT캡스와 함께 2026 KBO리그 ‘월간 캡스플레이’를 신설하고, 4월부터 9월까지 총 6회에 걸쳐 매달 최고의 수비를 선보인 선수에게 상금 100만원과 함께 해당 선수의 홈 구장에서 시상식을 진행한다.

‘월간 캡스플레이’는 공식 기록위원이 승리 확률 기여도와 수비 지수 등을 종합적으로 평가해 해당 기간 최고점을 경신한 수비 플레이를 펼친 선수를 수상자로 선정한다. 첫 월간 캡스플레이 수상자는 3월과 4월 KBO리그 경기 기간 중 가장 높은 점수를 기록한 수비 플레이의 선수에게 돌아간다.

아울러 시즌 종료 후 연말에는 한 시즌동안 가장 뛰어난 수비 능력을 발휘한 각 포지션별 선수들에게 시상하는 ‘2026 ADT캡스 KBO 수비상’이 시상될 예정이다.

민기식 SK쉴더스 대표는 “1200만 관중이 함께하는 KBO리그를 통해 ‘지킨다’는 가치의 의미를 공유할 수있어 뜻깊다”며 “그라운드 위에서 실점을 막아내는 수비처럼, ADT캡스도 빈틈없는 보안으로 고객의 안전을 지켜나가겠다”고 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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