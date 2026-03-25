“직접 사과하고 모델료까지” 백성현, 신망애 이룸터와 함께 만든 ‘기분 좋은 미담’

백성현과 중증 장애인 ‘신망애 이룸터’ 센터가 파트너로 동업이 확정됐다.

백성현의 색다른 연기 변신으로 호평이 이어져 오던 뮤지컬 ‘여명의 눈동자’에 유료 관객으로 초대된 중증 장애인 신망애 이룸터와 배우 백성현이 악재를 딛고 소중한 인연을 맺어 화제다.

지난 22일 내부 갈등으로 막을 내린 뮤지컬 여명의 눈동자에 유료 관객으로 초대된 중증 장애인들이 공연을 보지 못하고 그냥 돌아간 것을 안타까워한 백성현이 직접 사과를 하며 성사된 프로젝트다. 이는 백성현과 장애인들에게 전화위복이 돼 기분 좋은 미담으로 남게 되었다.

지구의 골칫덩어리 플라스틱과 비닐 쓰레기를 녹이는 성분의 EM을 오랫동안 연구해온 신망애 이룸터는 40년 만에 EM세제를 개발하며 장애인들 200여명의 일자리를 창출해 냈다. 4년간 보건복지부에서 우수센터로 인정받은 곳이다. 백성현이 광고할 EM세제는 크게 세탁세제와 주방 세제, 청소 세제가 있다. 이미 주부들 사이에서 입소문을 타 많은 사랑을 받는 세제다.

백성현은 다시 한 번 ‘대리사과’를 전하며 모델 광고비용 전액을 신망애 이룸터에 기부했다. 신망애 이룸터 김양원목사는 “뮤지컬 N차 관람을 위해 30명의 장애인이 뮤지컬을 보러 가다 차를 돌렸다”며 “첫 번째 공연에서 백성현 배우를 보고 팬이 됐다. 그래서 두 번째 관람을 위해 단체로 티켓을 구매하고 남양주에서 가던 중 파행소식을 들어 크게 실망했다. 그때 주연배우인 백성현 배우가 기다리다 직접 우리에게 사과를 전해 그 진심에 감동하게 되었다. 슬픈 일이었던 뮤지컬 공연 중단이 오히려 전화위복이 되었던 것”이라며 말했다.

백성현은 아역 시절부터 꾸준히 작품 활동을 이어온 배우다. 최근에는 KBS 드라마 ‘문무’ 촬영과 함께 뮤지컬 ‘여명의 눈동자’ 주연을 맡았으나 조기에 막을 내려 안타까움을 자아내고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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