쿠키런:오븐스매시, ‘크리에이터 서바이벌’ 연다…참가자 모집

유명 게임 크리에이터들과 선보이는 쿠키런 IP 역대 최대 규모 이벤트 서바이벌이 열린다.

데브시스터즈는 신작 ‘쿠키런: 오븐스매시’ 출시를 앞두고 팀 PvP 대회 ‘쿠키런:오븐스매시 크리에이터 서바이벌’에 참가할 크리에이터를 모집한다고 25일 밝혔다.

크리에이터 서바이벌은 오는 26일 글로벌 출시를 앞둔 쿠키런:오븐스매시가 게임 크리에이터들과 함께 짜릿한 PvP 서바이벌을 선보이는 이벤트 대회다. 총상금 1억원의 쿠키런 IP 역대 최대 규모로 진행된다.

총 24명의 크리에이터가 3명씩 8개의 팀을 이루어 참가하는 구조다. 모바일 게임 분야에서 왕성한 활동을 펼치고 있는 크리에이터 8명(▲테드 ▲밍모 ▲홀릿 ▲본이 ▲시로 ▲푸린 ▲비누 ▲와쁠)이 각 팀의 리더로 참여한다. 특히 유튜버 본이는 지난해 글로벌 CBT 기간 중 진행된 이벤트 대회 크리에이터 컵에서 압도적인 경기력으로 우승을 차지한 바 있어 더욱 기대를 모은다.

이번 크리에이터 모집 기간은 오는 27일부터 4월3일까지다. 개인 SNS 채널에 참가 포부 영상을 업로드하면 심사를 거쳐 16인의 팀원 크리에이터를 선발하며, 4월 초 본격적인 서바이벌 경기에 돌입한다. 쿠키런:오븐스매시의 매력적인 게임 모드와 크리에이터 서바이벌만의 특별한 규칙이 만나 눈을 뗄 수 없는 재미를 선사할 예정이다.

쿠키런:오븐스매시는 쿠키런 IP 최초로 어반 판타지 세계관을 채택하고 실시간 PvP 대전을 도입한 캐주얼 배틀 액션 게임이다. 개성 있는 쿠키들로 다양한 모드에서 펼쳐지는 캐주얼하면서도 전략적인 전투가 짜릿한 손맛과 함께 박진감 넘치는 보는 재미까지 제공하는 것이 특징이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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