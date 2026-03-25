말 많고 탈 많아도…‘BTS 컴백 라이브’, 1840만이 즐겼다

21일 열린 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 현장 사진. 넷플릭스 제공

‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’이 공연 당일 전 세계 1840만 명의 선택을 받았다.

지난 21일 한국에서 최초로 송출된 넷플릭스 라이브 이벤트인 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’은 80개 국가에서 주간 TOP10, 24개 국가에서 주간 순위 1위에 오르는 기염을 토하며 방탄소년단과 K-팝을 향한 전 세계적인 관심을 재차 증명했다.

이번 라이브 이벤트는 전 세계에 생중계되며 글로벌 시청자들을 하나로 연결했다. 넷플릭스는 자체 콘텐츠 전송 네트워크인 ‘오픈 커넥트’는 물론, 로드 밸런싱, 다중 인코더 자동 전환, 라이브 전용 인코딩 파이프라인 등 라이브 환경에 최적화된 기술을 활용해 방탄소년단의 컴백 퍼포먼스를 글로벌 시청자가 최상의 환경에서 즐길 수 있도록 노력을 기울인 바 있다.

광화문을 보라색 물결로 물들인 방탄소년단의 라이브 공연은 기술뿐 아니라 제작과 운영 측면에서도 전례 없는 규모감을 보여줬다. 전통과 현대의 조화, 규모감과 친밀함의 균형을 구현하기 위해 10개국 출신의 스태프가 참여해 8개의 서로 다른 언어로 협업했으며, 총 23대의 카메라와 124개의 중계 모니터, 164.5톤(t)에 달하는 방송 장비가 동원되는 촬영 인프라가 구축됐다. 공연 현장에는 약 9.5km의 전력 케이블이 설치되고, 9660kVA 규모의 전력이 공급됐다. 또한 40테라바이트의 서버 용량과 108테라바이트에 달하는 촬영 데이터가 처리되는 등 대규모 라이브 제작 및 송출 역량에 집중했다.

넷플릭스 관계자는 “넷플릭스는 그간 K-드라마, K-영화를 통해 한국 문화의 글로벌 확산에 함께해왔다. 이번 공연은 그 역할을 방탄소년단과 함께 K-팝으로도 발걸음을 넓힌 사례로, 앞으로도 다양한 형식과 장르의 콘텐츠로 한국 콘텐츠를 전 세계에 알리기 위한 노력을 지속하겠다”라고 전했다.

현재 넷플릭스에 올라온 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’은 ​풍부한 색감의 돌비 비전(Dolby Vision), 현장에 있는 듯한 사운드를 제공하는 돌비 애트모스(Dolby ATMOS)로 감상할 수 있다. 아울러, 생중계 이후 새롭게 정비한 자막을 34개 이상 언어로 제공한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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