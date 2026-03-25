코웨이, ESG·주주환원으로 ‘지속 가능한 성장’ 입증

코웨이 본사 전경

코웨이가 ESG 경영을 전방위적으로 확대하며 외형 성장과 내실 경영이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡고 있다. 코웨이는 최근 발표한 ‘2025년 경영 실적’과 ‘기업가치 제고 계획 이행 현황’을 통해 ESG 경영 성과가 단순한 선언을 넘어 실질적인 재무 성과와 주주 가치 증대로 이어지고 있음을 입증했다.

코웨이는 지난해 연간 매출액 4조 9636억원을 시현했다. 전년 대비 15.2% 늘어난 규모다. 영업이익 또한 전년 대비 10.5% 증가한 8787억 원을 달성하며 외형과 수익성을 동시에 확보했다.

이러한 성장의 배경에는 2022년 12월 론칭한 슬립·힐링케어 브랜드 ‘비렉스(BEREX)’의 성공적인 시장 안착이 자리하고 있다고 회사 측은 설명했다. 비렉스는 지난해 한 해 동안 국내외에서 7199억원의 연결 매출을 올리며 핵심 수익 모델로 자리매김했다. 특히 국내 침대 사업 부문은 전년 대비 15.4% 증가한 3654억원의 매출을 기록하며 실적 성장을 견인했다.

해외 시장에서의 약진도 두드러진다. 말레이시아, 미국, 태국, 인도네시아 등 주요 해외 법인의 고른 성장 덕분에 해외 법인 매출액은 전년 대비 22.3% 증가한 1조 8899억원을 기록했다.

코웨이는 주주 가치를 최우선으로 하는 지배구조 강화에도 역량을 집중하고 있다. 2025년 현금 배당 1373억원과 자사주 매입 1100억원을 집행하며 목표했던 ‘주주환원율 40%’를 충실히 이행했다. 또한 기존에 보유하던 자사주 약 190만 주를 전량 소각하며 주당 가치 제고를 위한 강력한 의지를 보였다.

이 회사는 올해 귀속 주주환원부터 분리과세 적용이 가능한 고배당 기업 요건을 충족하고자 현금 배당을 강화할 방침이다. 배당성향을 25% 이상으로 유지하고 배당금을 전년 대비 10% 이상 확대하며, 잔여 재원은 자사주 매입 등에 활용해 주주 수익률을 높일 계획이다.

거버넌스 선진화를 위한 중장기 로드맵도 가동 중이다. 현재 74%인 지배구조 핵심지표 준수율을 2027년까지 93%로 끌어올리는 것이 목표다. 이를 위해 향후 내부거래위원회 설치, 선임독립이사제 도입, 전자투표제 및 집중투표제 도입 등을 순차적으로 완료할 예정이다.

환경 분야에서 코웨이는 ‘더 나은 지구를 만드는 기업’이라는 비전 아래 기후변화 대응에 앞장서고 있다. ‘2050년 탄소중립(Net-zero)’ 및 ‘신재생에너지 100% 전환’을 선언하고, 2033년까지 온실가스 배출량을 2023년 대비 50% 감축한다는 목표를 세웠다.

코웨이는 비즈니스 전 영역에서 발생하는 폐기물을 재활용하고 재자원화함으로써 자원 효율성을 강화하고 순환경제 활성화를 위해 노력하고 있다. 특히 2030년까지 폐기물 재활용률과 사업장 내 폐기물 재자원화율 100% 달성을 목표로 '폐기물 제로화'를 추진 중이다. 이러한 노력의 결과로 한국ESG기준원 통합 A등급 3년 연속 획득, 2025 MSCI ESG 평가 AA등급 등 대내외적으로 경영 성과를 높게 인정받고 있다.

코웨이 관계자는 "앞으로도 ESG 책임 경영 기조 아래 미래 성장 동력 확보를 위한 투자와 주주환원을 균형 있게 추진해 기업가치를 지속적으로 높여 나갈 계획이다”라고 말했다.

오현승 기자 hsoh@@sportsworldi.com

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