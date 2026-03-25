‘흥행 예고장’ 프로야구 시범경기, 44만명 입장으로 역대 최다 관중 경신…개막전 기대감 ↑ “현장 취소표라도 사겠다”

사진=뉴시스

44만명, 프로야구를 기다리는 팬들의 큰 기대감을 엿볼 수 있는 수치다.

흥행 대박을 예고한다. 한국야구위원회(KBO)에 따르면 지난 24일까지 이어진 2026 신한 쏠 KBO리그 시범경기에 총 44만247명(60경기)이 입장했다. 종전 최다 관중 기록인 지난해 32만1763명(42경기)보다 12만명 이상 많은 수치다.

평일 낮에도 구름관중이 모인다. 이날 대구(KIA-삼성)에 1만44명, 대전(NC-한화)에 9116명이 입장했다. 수용인원이 적은 구장에서도 경기가 열렸으나, 역대 최다 관중 경신에는 문제가 없었다. 이천구장은 500명, 마산구장은 280명이 방문했다. 이를 포함한 올해 경기당 관중 수는 7337명이다. 시범경기 평균 최다 관중을 기록한 지난해 7661명에 가까운 기록을 세웠다.

정규시즌 개막전은 28일 KT-LG(잠실), KIA-SSG(인천), 롯데-삼성(대구), 두산-NC(창원), 키움-한화(대전) 경기로 열린다. 열기는 벌써부터 뜨겁다. 티켓도 일찌감치 동이 났다. 매진 소식이 연이어 들린다. 한 야구 팬은 “온라인 취소표를 기다리다 실패하면 경기장에 일찍 가서 기다리더라도 현장 취소표를 구할 것”이라며 “작년에도 그렇게 해서 겨우 산 경험이 있다”고 말했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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