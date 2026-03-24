'실바 42점 맹활약' GS칼텍스, 여자배구 준PO서 흥국생명에 역전승…PO 진출

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여자배구 GS칼텍스가 플레이오프(PO·3전2선승제)로 향한다.

GS칼텍스는 24일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025~2026시즌 V리그 포스트시즌 여자부 준플레이오프(준PO)에서 흥국생명을 3-1(19-25 25-21 25-18 25-23)로 꺾었다.

V리그 역사상 최초로 여자부 단판 승부 준PO가 성사됐다. 준PO는 정규리그 3위와 4위의 승점 차가 3 이하인 경우에 열린다. GS칼텍스와 흥국생명, IBK기업은행이 나란히 승점 57로 시즌을 마감했다. 세 팀 간 승수와 세트득실률을 따져 GS칼텍스가 3위, 흥국생명이 4위를 확정했다. GS칼텍스는 이날 역전승으로 PO행 티켓을 따냈다. PO에서 정규시즌 2위 현대건설과 챔피언결정전행 티켓을 두고 겨룬다. PO 1차전은 오는 26일 수원체육관에서 열린다.

주포 실바의 활약이 빛났다. 42점을 몰아치며 PO 진출을 이끌었다. 반면 흥국생명은 외국인 선수 레베카가 23점을 뽑았으나 화력 싸움에서 밀려 준PO서 시즌을 마쳤다.

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GS칼텍스의 시간은 2세트부터였다. 1세트는 흥국생명에게 내줬다. GS칼텍스는 2세트에 분위기를 바꿨다. 11-12로 뒤진 GS칼텍스는 연속 5점을 뽑아내면서 역전했고, 이후 실바의 득점포를 내세워 22-18로 리드를 유지했다. 이어 레이나와 유서연의 퀵오픈으로 세트 포인트를 만든 뒤 실바의 백어택으로 세트 점수의 균형을 맞췄다.

흐름은 이어졌다. 3세트서 16-14로 앞선 GS칼텍스는 유서연의 오픈, 실바의 퀵오픈 등을 엮어 20-15로 달아났다. 이어 연속 4점을 획득하며 세트 포인트에 도달, 24-18에서 실바가 퀵오픈으로 팀의 25점째 득점을 올렸다.

4세트서 승부의 마침표를 찍었다. GS칼텍스는 13-16에서 실바의 백어택, 유서연과 안혜지의 오픈, 오세연의 블로킹 득점에 4연속 득점을 획득, 판을 뒤집었다. 해결사 실바의 눈빛이 반짝였다. 퀵오픈으로 팀의 20점째를 책임졌다. 이후 3점을 쓸어 담으며 매치 포인트를 만들었고, 24-23에서는 백어택을 꽂으며 승리에 쐐기를 박았다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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