스포츠토토, ‘이용자 행동강령 준수 서약 참여’ 우수 판매점 인센티브 시행

사진=한국스포츠레저 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 24일 “건전한 이용 문화 확산과 판매점 참여 활성화를 위해 ‘이용자 행동강령 준수 서약 참여 우수 판매점 인센티브 제도’를 시행한다”고 밝혔다.

이번 제도는 지난 23일(월)부터 시작해 오는 12월20일까지 운영되며, 판매점의 건전화 활동 참여를 기반으로 건전한 스포츠 베팅 환경을 조성하기 위해 기획됐다.

판매점은 배송된 ‘위드토토’ 홍보 포스터를 매장 내 부착하고, 방문 고객을 대상으로 ‘행동강령 준수 서약 참여’를 안내해야 한다. 고객은 포스터 내 QR코드를 통해 간편하게 서약에 참여할 수 있다. 고객 참여 우수 판매점에는 분기별 벌점 5점 감경 혜택이 부여되며 연간 최대 20점까지 부여된다.

고객 참여에 따른 혜택도 함께 운영된다. 행동강령 준수 서약에 참여하고 개인정보 활용에 동의한 고객에게는 스포츠토토 프리쿠폰(1만원권)이 지급되며, 쿠폰은 참여 완료 다음날 문자메시지를 통해 개별 발송된다.

한국스포츠레저 관계자는 “이번 제도는 판매점과 이용자가 함께 참여하는 건전화 활동을 통해 책임 있는 스포츠토토의 이용 문화를 확산하기 위한 취지”라며 “앞으로도 다양한 프로그램을 통해 공공성과 건전성을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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