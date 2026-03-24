“전 세계가 ‘스윔’ 중”…BTS, 스포티파이 3일 연속 1위 ‘기염’

지난 21일 서울 종로구 광화문광장에서 BTS가 ‘BTS 컴백 라이브 : 아리랑’ 공연을 선보이고 있다. 사진=뉴시스

방탄소년단(BTS)의 정규 5집 아리랑 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’이 3일 연속 글로벌 차트 정상을 찍었다.

24일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 방탄소년단 ‘스윔’은 해당 플랫폼 ‘데일리 톱 송 글로벌’에서 3일 연속(3월 20~22일 자) 1위를 지켰다. 수록곡 ‘보디 투 보디(Body to Body)’는 사흘 연속 2위를 유지했다. 이 외에도 ‘훌리건(Hooligan)’(4위), ‘FYA’(5위), ‘노멀(NORMA)’(6위), ‘라이크 애니멀스(Like Animals)’(7위), ‘에일리언스(Aliens)’(8위), ‘2.0’(9위) 등 무려 8곡이나 10위권에 올랐다.



또한 ‘데이 돈트 노 바웃 어스(they don't know 'bout us)’(11위), ‘메리 고 라운드(Merry Go Round)’(12위), ‘원 모어 나이트(One More Night)’(16위), ‘플리즈(Please)’(19위), ‘인투 더 선(Into the Sun)’(21위), ‘No. 29’(22위)까지 앨범 전곡이 차트 상단을 채웠다.



일본 음악 시장에서도 반향을 일으키고 있다. ‘아리랑’은 24일 오리콘이 발표한 ‘주간 앨범 랭킹’(3월 30일 자, 집계 기간 : 2026년 3월 16~22일) 정상으로 직행했다. 이는 팀 통산 11번째 주간 앨범 랭킹 1위다. 집계 기간에 54만7000장이 팔려 올해 해외 아티스트 최다 판매량을 달성했다. 이는 발매 단 3일 만에 이뤄낸 성과다.



국내 반응도 뜨겁다. ‘스윔’은 멜론, 벅스, 지니 등 주요 음원 사이트의 23일 자 일간 차트 정상을 휩쓸었다. 바이브에서는 보디 투 보디가 ‘톱 100’(23일 자 기준) 1위를 기록했다.



BTS는 국내외 다양한 프로그램에 모습을 비춘다. 지난 22일 진은 유튜브 콘텐츠 ‘인생 84’에 출연했다. 이날 지민이 유튜브 콘텐츠 ‘핫잇슈지’, 26일 RM과 슈가는 ‘에픽카세’에 모습을 드러낸다. 26~27일 오후 12시 35분 방송되는 미국 NBC ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)’에 단체로 출격한다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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