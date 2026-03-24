가수 킴미, 뮤어아이웨어 새 얼굴…“트렌디한 스타일·감각 갖춰”

가수 킴미(KiMMi)가 아이웨어 브랜드 전속 모델로 발탁됐다.

국내에서 기획·디자인된 아이웨어 브랜드 뮤어아이웨어 측은 24일 “킴미는 개성 있는 스타일과 트렌디한 감각을 동시에 갖춘 아티스트로 브랜드 이미지와 높은 적합도를 보인다”며 “촬영 현장에서 킴미의 분위기와 표현력이 브랜드 이미지를 정확하게 구현했다”며 킴미를 전속 모델로 발탁했다고 밝혔다. 또한 글로벌 팬층을 기반으로 한 영향력과 확장성을 고려해 전속 모델로 선정했다는 설명이다.

다. 킴미의 팬들은 모델 발탁을 축하하기 위해 동대문 맥스타일 전광판을 포함한 CGV 서울 주요 지점 8곳(강남, 홍대, 신촌, 강변, 건대입구, 성신여대, 대학로, 피카디리1958)에서 광고 영상을 송출하며 힘을 보탰다.

킴미는 최근 거리의시인들 래퍼 노현태와 함께한 건강 프로젝트 앨범 ‘권총박수(건강박수)’를 발매했으며 전국의 어르신들을 직접 찾아가는 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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