찾아가는 펫 건강검진 ‘펫팅’… 이동검진 2호차 탄생

찾아가는 반려동물 건강검진 ‘펫팅’의 이동검진 차량. 이베코코리아 제공

펫팅 검진 차량의 넓은 내부 공간에 각종 수의 의료기기와 보조 기구들이 마련돼 있다. 박재림 기자

반려동물 헬스케어 스타트업 펠즈가 운영하누 찾아가는 반려동물 건강검진 플랫폼 ‘펫팅’의 두 번째 이동검진 차량이 탄생했다.

글로벌 운송차량 제조사 이베코(IVECO·이탈리아)의 한국지사 이베코코리아는 펠즈에 ‘이베코 데일리 밴’을 공급한다고 27일 밝혔다. 펠즈는 지난해부터 이베코 데일리 밴의 실내를 최첨단 검진 센터로 특장해 이동 검진 차량으로 운영 중이며 이번 2호차 구비로 운영 효율을 높인다.

국토교통부의 승인을 받은 국내 유일의 반려동물 이동 검진 차량이기도 한 이 밴은 전장 7280㎜, 전고 2990㎜의 넉넉하고 편안한 내부에 스마트 청진기, 초음파 기계, 혈액검사 원심분리기, 검안경, 검이경, 모니터 등 검진을 위한 다양한 전문기기가 마련돼 60~70가지 검사가 가능하다.

수의사가 동승해 반려동물의 기본 신체검사, 혈액 및 소변 검사, 영상 검사 등으로 진행하며 정밀검사나 치료가 필요하다고 판단 시 인근 동물병원과의 빠른 연계를 제공한다.

수의사와 수의 테크니션이 검진 차량 내부의 대형 모니터를 통해 반려묘의 귀 상태를 확인하고 있다. 펠즈 제공

펠즈 측은 “반려동물 이동 검진 차량은 편의성과 접근성을 모두 갖춘 검진 센터 기능을 수행해야 하는데 이베코 데일리는 넉넉한 실내 공간과 차체 구조 측면에서 특장 설계에 탁월하다”며 “1호차 운영을 통해 이베코 데일리 밴의 안전성과 활용도를 확인했기에 2호차 구입을 결정했다”고 말했다.

이베코 데일리는 동급 세그먼트에서 가장 폭넓은 라인업과 낮은 총소유비용을 바탕으로 다양한 목적에 맞춘 커스터마이징이 가능하다. 아울러 최고 수준의 내구성과 뛰어난 기동성을 위해 엔지니어링 됐으며, 강력한 서스펜션과 대용량 적재량을 처리할 수 있는 섀시를 갖췄다.

또한 국내 유일의 세미-보닛 타입 상용차로, 충돌 시 보닛에서 충격을 흡수해 탑승자를 효과적으로 보호하며, 승용차와 같은 안정적이고 부드러운 주행 경험을 선사한다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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