구로구유소년야구단, 제9회 스톰배 전국유소년야구대회 우승

사진=대한유소년야구연맹 제공

김덕환 감독이 이끄는 서울 구로구유소년야구단이 김건호와 김가람의 활약을 앞세워 제9회 스톰배 전국유소년야구대회에서 최강자에 등극했다.

2026시즌 유소년 야구의 시작을 열었다. 대한유소년야구연맹이 주관한 이번 대회는 지난 14일부터 22일까지 주말 4일간 강원도 횡성군 베이스볼파크 야구장에서 130개 팀 선수 및 학부모 포함 3000여명이 참가한 가운데 성황리에 마무리됐다.

서울 구로구유소년야구단은 유소년야구 최강 리그인 유소년리그(U-13) 청룡에서 프로야구 원년 멤버 최정기 감독이 이끄는 경기 과천시유소년야구단을 12-5로 꺾었다.

앞서 서울 중랑이글스유소년야구단전(6-4), 경기 김포시유소년야구단전(9-0)서 모두 승전고를 울려 4강 무대에 올랐다. 4강전에선 유소년야구 최강팀 중 하나인 경기 휘문아카데미유소년야구단에 맞서 4-3 스코어로 극적인 역전승을 일궈 결승 티켓까지 거머쥐었다.

이어진 결승전 역시 순탄했던 건 아니다. 3회 초 터진 김건호의 대형 좌중월 솔로포로 서울 구로구유소년야구단이 2-1 리드를 잡았다. 그러나 곧장 3회 말 투런포를 허용, 2-3 열세에 놓였다.

사진=대한유소년야구연맹 제공

사진=대한유소년야구연맹 제공

4회 초 공격 기회서 재차 흐름을 가져왔다. 서울 구로구유소년야구단은 이때 이지안과 송준호, 김건호의 사구로 얻은 1사 만루의 상황에서 김가람의 2타점 좌중간 2루타와 이우석의 1타점 중전 안타 등 총 6득점 빅이닝을 만들며 8대3으로 달아났다. 이후 양팀은 점수를 주고 받았지만, 기울어진 균형은 더 이상 크게 흔들리지 않았다.

100m 초대형 홈런 및 세 경기 연속 홈런의 주인공인 김건호가 대회 최우수선수상(MVP), 조희준(경기 과천시유소년야구단)과 김가람이 우수선수상을 차지했다.

대회 MVP의 영예를 안은 김건호는 “유소년청룡 리그에서는 두 번째 우승이지만 그 어느 때보다 기쁜 우승이다. 더구나 최우수선수상까지 수상하게 되어 더욱 의미있는 대회인 거 같다. 중학교에 진학하면서 마지막이 될 수도 있는 유소년 경기라 더 열심히 했던 것 같다”고 밝혔다.

그러면서 “우승할 수 있게 지도해 주신 김덕환 감독님, 안동시유소년야구단 이영주 감독님께도 감사드린다. 대표팀 주장으로서 국내·외에서 인정받고 있는 이정후(샌프란시스코 자이언츠) 선수 같은 훌륭한 선수가 될 수 있도록 앞으로 더 열심히 노력하겠다”고 덧붙였다.

사진=대한유소년야구연맹 제공

대회 감독상을 수상한 김덕환 감독은 “올해 첫 대회인 스톰배에서 ‘유소년야구의 꽃’이라 불리는 유소년청룡 우승을 차지하게 되어 큰 영광으로 생각한다. 특히 4강전에서 휘문아카데미유소년야구단을 상대로 보여준 마지막회 멋진 역전승은 이번 대회의 가장 값진 순간이었다. 끝까지 포기하지 않고 하나로 뭉쳐 경기를 뒤집은 우리 선수들의 모습은 감독으로서 너무나 자랑스럽고 깊은 감동을 받았다”고 목소리를 높였다.

선수들을 향한 애정도 드러냈다. 김 감독은 “추운 겨울 동안 힘든 동계훈련을 묵묵히 이겨내고 끝까지 최선을 다해준 선수들이 있었기에 가능한 결과였다”며 “항상 변함없는 응원과 사랑으로 함께해주신 부모님들께 감사드리며 무엇보다도 곁에서 묵묵히 지지해주고 힘이 되어준 아내에게도 고맙다는 말을 전하고 싶다. 이번 우승에 만족하지 않고 아이들의 실력뿐만 아니라 인성까지 갖춘 좋은 선수로 성장할수 있도록 최선을 다해 지도하겠다”고 했다.

한편 이상근 대한유소년야구연맹 회장은 “어려운 유소년야구 환경속에서도 9년동안 변함없이 우리 어린 선수들의 대회를 위해 지원을 해 주신 스톰베이스볼 정재은 대표님에게 감사드리며 과거보다 나은 현재를 위해 그리고 행복야구를 위해 올해도 늘 그랬듯이 눈높이를 선수와 부모님에게 맞춰 행복야구 전도사로 거듭 노력하겠다”고 힘줘 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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