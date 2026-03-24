“엄마 많이 닮았어요” 곽튜브, 아빠 된 소감과 함께 공개한 사진

곽튜브가 아내와 갓 태어난 아들과 함께 찍은 사진을 공개했다. 출처=곽튜브 인스타그램 계정

여행 유튜버 곽튜브(곽준빈)가 아들을 품에 안았다.

24일 소속사 SM C&C는 “소속 아티스트 곽준빈 씨가 소중한 아들을 맞이하게 됐다”고 밝혔다. 소속사는 “현재 산모와 아이 모두 건강한 상태로, 가족들의 축하 속에 안정을 취하고 있다”며 “많은 축하와 관심을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”고 전했다. 또 “한 아이의 아버지로서 새로운 출발을 하게 된 곽준빈 씨에게 앞으로도 따뜻한 응원과 관심 부탁드린다”고 덧붙였다.

곽튜브도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “따뜻한 봄에 아빠가 됐다. 엄마를 많이 닮았다. 더 열심히 살겠다. 감사하다”고 전했다. 함께 공개된 사진에는 곽튜브와 아내, 아이의 모습이 담겼다

곽튜브는 구독자 215만명을 보유한 유튜버로 MBN·채널S ‘전현무계획’, ENA ‘추성훈의 밥값은 해야지’ 등 다수의 예능 프로그램에 출연했다. 그는 지난해 10월 5살 연하의 비연예인 연인과 결혼식을 올렸으며 결혼 소식과 함께 2세 소식을 전해 화제가 됐다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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