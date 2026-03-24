곽준빈 득남 “따뜻한 봄에 아빠 됐다…엄마를 많이 닮아”

여행 유튜버 겸 방송인 곽준빈이 아빠가 됐다.

곽준빈 소속사 SM C&C는 24일 “곽준빈 씨가 3월 소중한 아들을 맞이하게 됐다”고 알렸다.

소속사 측은 “현재 산모와 아이 모두 건강한 상태이며, 가족들의 축하 속에 안정을 취하고 있다”며 “많은 축하와 관심을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 한 아이의 아버지로서 새로운 출발을 하게 된 곽준빈 씨에게 앞으로도 따뜻한 응원과 관심 부탁드린다”고 말했다.

곽준빈 역시 SNS를 통해 사진을 공개하며 소감을 전했다. 그는 “따뜻한 봄에 아빠가 됐다. 엄마를 많이 닮았다”며 “더 열심히 살겠습니다. 감사합니다”라고 글을 남겼다.

곽준빈은 곽튜브라는 이름으로 해외여행을 소재로 영상을 만들어 구독자 215만명을 모은 유튜버다. 이후 지구마불 세계여행, 곽준빈의 세계기사식당 등 방송에서 활약했다. 지난해 10월 5세 연하의 공무원인 연인과 결혼했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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