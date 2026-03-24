‘축구 관람 문화 활성화 앞장’ 부천FC1995, 티켓가이드와 2026시즌 업무협약 체결

사진=부천FC1995 제공

부천FC1995가 스포츠 여행 전문 기업 티켓가이드와 2026시즌에도 소중한 인연을 이어가기로 했다.

부천은 지난 16일 부천종합운동장에서 부천 김성남 단장과 부천FC사회적협동조합 김수경 이사장, 티켓가이드 정수원 대표가 참석한 가운데 업무 협약식을 진행하며, 올 한 해 팬들에게 더 큰 즐거움을 선사하기 위한 협력을 약속했다.

티켓가이드는 유럽 축구 등 글로벌 스포츠 전문 온라인 티켓 구매 대행 기업으로, 전 세계 130여 개 경기장을 직접 답사한 경험을 바탕으로 정품 티켓을 보장하는 신뢰도 높은 기업이다.

티켓 구매에 더하여 경기장 안내와 교통편 가이드, 구매고객 전용 비상 연락망을 통한 1대1 케어 서비스 등 고객 맞춤형 스포츠 여행 서비스를 제공해 축구 팬들 사이에서 큰 호응을 얻고 있다.

이번 협약을 통해 티켓가이드는 부천FC사회적협동조합에 기부금을 기탁한다. 이 기부금은 구단의 활성화와 축구 발전을 위해 사용될 예정이다.

이에 부천은 2026시즌 동안 홈경기장 내 시설물과 구단 공식 채널을 통한 온라인 홍보 등 다각적인 마케팅 지원에 나선다. 또한 티켓가이드 측에 경기 관람권과 구단 로고 사용권 등을 제공하며 파트너십을 공고히 할 계획이다.

부천 김성남 단장은 "올해도 티켓가이드와 함께하게 되어 매우 기쁘고, 구단 발전을 도와주심에 감사의 인사를 전한다"며 "이번 협약이 부천 시민과 축구 팬들에게 스포츠 관람의 즐거움을 널리 알리는 좋은 기회가 될 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

티켓가이드 정수원 대표는 "K리그 구단 중 첫 인연을 맺었던 부천과 다시 한번 동행하게 되어 감회가 새롭다"며 "경기장을 찾는 팬들이 더 넓은 축구 세상을 경험하고, 함께 성장하는 시너지를 내길 기대한다"고 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]