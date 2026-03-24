“나이 어디로 먹나?” 이정현, 투명 피부+인형 비주얼 ‘감탄’

이정현이 깔끔한 연하늘색을 배경으로 카메라를 응시하고 있다. 사진 출처=이정현 인스타그램 계정

배우이자 가수 이정현이 변하지 않는 ‘냉동 인간’급 미모를 인증했다.

24일 이정현은 자신의 인스타그램 계정에 특별한 코멘트 없이 여러 장의 사진을 올렸다. 사진 속 이정현은 우아하면서도 청순한 몽환적인 스타일을 뽐냈다. 정교한 꽃무늬 자수가 들어간 레이스 소재의 핑크색 투피스는 입체감과 고급스러움을 동시에 잡았다. 크롭 기장의 박시한 스타일 상의로 살짝 드러난 허리 라인이 세련된 느낌을 준다. 여기에 하이웨스트 스커트가 비율을 좋아 보이게 만든다.

이정현이 깔끔한 연하늘색을 배경으로 카메라를 응시하고 있다. 사진 출처=이정현 인스타그램 계정

풍성한 롱 웨이브 흑발은 투명한 피부톤을 더욱 강조했다. 색조를 최소화한 투명 메이크업에 속눈썹이 강조돼 고전적이고 깨끗하면서도 인형 같은 느낌을 준다. 화려한 옷을 입었음에도 과하지 않은 정갈함과 성숙한 우아함이 느껴진다. 특히 안갯속에 있는 듯한 부드러운 빛 처리가 몽환적인 느낌을 극대화했다. 봄의 정령처럼 포근하면서도 냉미녀 특유의 차분함이 절묘하게 공존하는 사진이다.

팬들은 “봄하고 잘 어울려요”, “역시 냉동인간이네요”, “봄을 타는 누님의 미모” 등의 댓글로 감탄했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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