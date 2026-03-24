가뜩 내야 자원 부족한데…박찬형까지, 수술대로

사진=롯데자이언츠 제공

‘가뜩 자원이 부족한데….’

내야수 박찬형(롯데)이 수술대에 오른다. 스프링캠프를 마친 직후 훈련 도중 오른쪽 손바닥 부상을 입었다. 롯데 관계자는 “재검진 결과 해당 부위서 피로 골절이 확인됐다”고 밝혔다. 25일 청담리온 정형외과에서 수술을 진행할 예정이다. 회복까진 약 3개월 정도 예상된다.

박찬형은 지난해 육성선수로 롯데 유니폼을 입었다. 곧바로 1군 무대를 밟았다. 48경기서 타율 0.341(129타수 44안타) 3홈런 19타점 등을 올리며 자신의 이름 석 자를 진하게 새겼다. 올해도 큰 기대를 받으며 만반의 준비를 했다. 예기치 못한 부상으로 자리를 비우게 됐다.

가뜩이나 이탈자가 많은 롯데로선 고민이 크다. 특히 내야 쪽 카드가 많지 않다. 고승민, 나승엽 등이 대만 스프링캠프서 사행성 오락실에 방문, 징계를 받았다. 상무서 군 복무를 마치고 돌아온 한동희가 옆구리 부상을 입은 데 이어 박찬형까지 전력에서 이탈한 상황이다.

롯데는 28일 대구 삼성라이온즈파크서 삼성과 개막전을 치른다.

인천=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]