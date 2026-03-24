[SW현장] “세상을 놀라게 할래요” 베돈크 ‘애프터 크라이’, 눈물 3부작 스타트

그룹 베이비돈크라이가 눈물 3부작의 시작인 ‘애프터 크라이’로 2026년 첫 활동을 시작한다.

24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 베이비돈크라이(베돈크)의 첫 미니앨범 ‘애프터 크라이(AFTER CRY)’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 이날 베돈크는 선공개곡 ‘셰이프시프터(Shapeshifter)’와 타이틀곡 ‘비터스위트(BitterSweet) 무대를 최초 공개했다.

멤버 베니는 “‘아이 돈 케어’ 이후 4개월 만에 컴백이자 첫 미니앨범이다. 정말 열심히 준비해서 그런지 많은 분들께 노래를 빨리 들려드리고 싶었다. 멋진 퍼포먼스로 세상을 놀라게 하고 싶다”고 컴백소감을 밝혔다.

타이틀곡 ‘비터스위트(Bittersweet)’는 밝고 경쾌한 사운드 위로 씁쓸하지만 달콤한 기억을 그려내는 곡이다. 지나고 나서야 알게되는 마음들, 달콤함과 씁쓸함이 겹쳐진 감정이 곡 전체에 스며있다. 사회자 박경림이 타이틀곡 소개를 부탁하자 리더 이현은 “자신있게 말할 수 있다. 정말 좋다. 많이 기대해 달라”고 자신감을 드러냈다. 이어 “‘애프터 크라이’는 눈물 3부작의 시작을 알리는 앨범이다. 눈물 이후가 아니라 눈물을 흘리기까지의 시간과 과정을 담았다”고 소개했다.

타이틀곡 ‘비터 스위트’는 이름 그대로 달콤한 데 어딘가 씁쓸한 애매한 감정을 담은 곡이다. 잊고 있는 추억들을 불러일으키게 하는 곡이다. 이현은 “연습생 때 월말 평가가 떠오르더라. 항상 긴장을 많이 하는 편이라 아쉬운 평을 듣고 울었는데, 그때가 없었으면 지금이 없었을 거란 생각이 든다. 그때를 통해 성장할 수 있는 것 같다”고 에피소드를 전했다.

수록곡에 관한 짧은 소개도 있었다. 이번 앨범에는 히트 메이커인 김이나 작사가와 라이언 전 프로듀서가 든든한 지원사격에 나섰다. 총 5트랙이 수록되는 이번 미니앨범에서 무려 4곡이 이들의 손에서 탄생했다.

첫 트랙 ‘마마 아이엠 올라잇(Mama I’m Alright)’은 “괜찮아 그냥 즐겨”라는 메시지를 던진다. 두 번째 트랙이자 선공개곡 ‘셰이프 시프터(Shapeshifter)’는 한 가지 모습에 머무르지 않고, 계속해서 자신을 바꿔 나가는 모습을 노래한다. 베돈크는 “이 곡이야 말로 우리의 제대로된 변신을 보여줄 수 있는 곡이다. 태국에 가서 콘텐츠 촬영을 했는데, 좋은 추억을 많이 만들 수 있었다”고 돌아봤다.

쿠미는 네 번째 트랙 ‘무브스 라이크 시에라(Moves Like Ciara)’에 관해 “처음 시도하는 힙합무드 트랙이다. 강렬한 비트와 가사에 우리의 단단한 에너지를 담았다. 새로운 모습을 보여드릴 수 있는 곡”이라고 전했다. 이어 ‘티어스 온 마이 필로우(Tears On My Pillow)’에 대해 미아는 “하루를 보내고 밤에 혼자 누워있을 때 스스로에게 ‘괜찮아’라는 위로의 메시지를 전하는 곡”이라고 밝혔다.

첫 미니앨범이자 눈물 프로젝트의 시작이다. 베돈크 멤버들은 “무대 위에서 우리의 모습을 잘 보여드리고 싶다”며 “이외에도 다양한 모습을 보여드리면서 우리가 재밌고 매력있는 그룹이라는 걸 보여드리고 싶다”고 각오를 전했다.

베돈크의 새 출발을 알리는 ‘애프터 크라이’ 공개에 앞서 오프닝 트레일러 ‘더 스토리 비긴스 히어(The Story Begins Here)’를 통해 세 가지 챕터를 미리 공개했다. 첫 번째 챕터는 ‘애프터 크라이’. 이어 ‘위 블룸(WE BLOOM)’, ‘비욘드 더 리밋(CHAPTER 3. BEYOND THE LIMIT)’으로 눈물 3부작 프로젝트를 전개할 예정이다. ‘애프터 크라이’는 오늘(24일) 오후 6시에 공개된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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