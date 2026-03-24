‘알디원 합류’ 메가콘서트 2차 프리퀀시 시작…블라인드 라인업에 팬들 ‘들썩’

‘M COUNTDOWN X MEGACONCERT’ 2차 프리퀀시 이벤트가 24일 시작된다.

2차 프로모션 시작과 함께 새로운 라인업을 공개하며 콘서트에 대한 팬들의 기대감을 높였다. 새롭게 합류한 아티스트는 글로벌 K-POP 최정상을 향해 질주하는 초대형 신인 보이그룹 ‘알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)’이다. Mnet ‘보이즈 2 플래닛(BOYS II PLANET)’을 통해 결성된 이들은 데뷔 앨범 ‘유포리아(EUPHORIA)’로 발매 첫날 113만 장을 돌파하며 밀리언셀러에 등극, 초동 판매량 144만 장을 기록하며 역대 K-POP 그룹 데뷔 앨범 초동 2위라는 대기록을 세웠다. 데뷔곡으로 국내 지상파 3사 음악 방송 1위를 모두 석권하며 보이그룹으로서는 9년 만에 새로운 역사를 쓰는 등 독보적인 인기를 입증하고 있다.

특히 이번 라인업에는 아직 공개되지 않은 ‘블라인드 라인업’이 예고돼 K-POP 팬들의 관심을 끌고 있다. 블라인드 라인업은 2차 프로모션 기간 중 공개될 예정이다. 추가 라인업 발표에 따라 메가콘서트에대한 K-POP 팬들의 참여 열기가 본격화되면서 기대감도 더욱 높아질 것으로 보인다.

‘2026 메가콘서트’는 앞서 공개된 EXO(엑소), NCT WISH(엔시티 위시), Hearts2Hearts(하츠투하츠)에 이어 알파드라이브원까지 합류함에 따라 다양한 세대와 취향을 아우르는 공연 라인업을 완성해가고 있다.

메가콘서트에 대한 고객들의 반응은 수치로도 확인되고 있다. 1차 프로모션 참여자수는 지난해 같은 기간 대비 약 5배 증가하며 높은 관심을 보였다. 메가MGC커피는 4월 13일까지 진행되는 프리퀀시 2차 행사를 통해 이러한 참여 열기를 이어갈 계획이다.

2차 프로모션은 메가MGC커피의 공식 앱 ‘메가오더’를 통해 참여할 수 있다. 미션 메뉴 3개를 포함해 제조 메뉴 총 10개를 주문하면 프리퀀시가 자동으로 완성되어 메가콘서트 관람 티켓 응모 자격이 주어진다. 프리퀀시 완성 횟수가 많을수록 당첨 확률이 높아지며, 각 회차별 상위 응모자 150명(총 600명)에게는 아티스트를 가까이에서 만날 수 있는 VVIP석 티켓이 제공된다. 당첨자는 4월 16일 발표 예정이다.

메가MGC커피 관계자는 “1차 프로모션 참여 회원 수가 지난해 전체 규모에 근접할 정도로 많은 관심을 받고 있다”며 “고객들이 메가MGC커피를 통해 새로운 즐거움을 경험할 수 있도록 완성도 높은 콘서트를 준비하고 있는 만큼, 오늘부터 시작되는 2차 프리퀀시에도 많은 관심을 부탁드린다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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