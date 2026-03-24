이 대통령 “BTS 공연, 대한민국 홍보에 큰 역할…안전 문제 잘 챙겨”

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.03.24. [사진=뉴시스]

이재명 대통령은 최근 광화문 광장에서 열린 방탄소년단 컴백 공연을 두고 “광화문과 대한민국 홍보에 결정적이었던 것 같다”고 평가했다.



이 대통령은 24일 오전 청와대에서 열린 국무회의에서 최휘영 문화체육관광부 장관의 관련 보고를 받고 “큰 역할을 한 것 같다. 이제 (관광객이) 광화문으로 많이 올 것”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 “기획을 잘해서 잘 진행하셨다”며 “행정안전부나 관련 부처들도 고생했다. 안전 문제를 잘 챙겨서 사고 없이 잘 됐다”고 격려했다.

최 장관은 “생중계를 통해 전 세계 젊은이들의 이목이 서울 한복판 광화문으로 모였다는 점에서 국가 브랜드 차원에서, 또 K-컬처의 글로벌 확산을 위해 계산할 수 없는 엄청난 효과를 누렸다고 생각한다”고 자평했고 이 대통령은 “그랬던 것 같다”고 공감했다.



최 장관은 “작년 대비 3월 외래 관광객이 31% 정도 늘고 있다. 특히 10대와 20대가 많이 늘었다”며 “K-컬처 확산에 따른 외래 관광객의 유입이 긍정적 효과를 보고 있다”고 말했다.



관객 수가 당초 예측치(26만명)에 못 미친 것을 두고 최 장관은 “안전 관리를 위해 최대치로 예측했지만 (그것보다) 적었다”고 설명했다.

방탄소년단의 광화문 컴백 공연은 지난 21일 오후 8시 서울 종로구 광화문 광장에서 열렸다. 당초 최대 26만명 인파가 몰릴 것으로 예측했으나 주최 측은 10만4000명, 서울시 실시간 인파 데이터는 약 4만명 수준으로 각각 집계했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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