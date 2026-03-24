‘단종 영월 장릉’ 석조물 상태는…조선왕릉 10년 만에 정밀 조사

영월 장릉. 사진=국가유산청 궁능유적본부 제공

영화 ‘왕과 사는 남자’로 주목받고 있는 조선 단종의 영월 장릉 등 조선왕릉을 지키는 석조물 상태에 대한 정밀 조사가 진행된다.

국가유산청 국립문화유산연구원과 궁능유적본부는 산림청 국립수목원과 협력해 2028년까지 3년간 ‘조선왕릉 석조문화유산 보존상태 정밀재조사 공동연구’를 추진한다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 2013~2016년 실시됐던 ‘조선왕릉 석조문화유산 보존방안 공동연구’ 이후 10년 만이다. 그간 변화한 조선왕릉 내 석조물의 보존 상태를 파악하고 보존 환경을 재점검하기 위한 것이다.

조사 대상은 조선왕릉 전체 40기 중 상징성, 보존처리 이력, 석조물의 재질적 특성 등을 종합적으로 고려해 선정된 10기의 왕릉 내 석조물 907점이다. 1차 연도인 올해에는 태조 이성계의 능으로 상징성이 높은 구리 동구릉 내 건원릉의 석조물 194점, 숲속 입지 특성을 갖고 있는 영월 장릉의 석조물 16점, 그리고 손상 등급 현행화가 필요한 남양주 사릉(단종비 정순왕후의 능)의 석조물 16점을 조사한다.

1408년 조성된 건원릉은 조선왕릉 제도의 표본으로 여겨지며 문석인, 무석인 등 194점의 석조물이 있다. 건원릉 내 석조물은 이전 조사에서 손상 등급 ‘심함’을 받았다.

조선왕릉 40기 중 유일하게 비수도권에 있는 영월 장릉은 단종이 1457년 세상을 떠나자 영월호장 엄흥도가 시신을 몰래 거둬 가매장한 것으로 알려져 있다. 1698년 왕의 신분으로 복권된 이후 현재의 모습을 갖추게 됐다. 기존 손상 등급은 ‘심함’ 수준이며 숲속에 입지한 특성을 반영해 16점의 석조물을 조사할 예정이다.



이번 공동연구는 각 기관의 전문 역량을 하나로 모아 보존관리 체계를 구축한다는 점에 큰 의미가 있다. 사업을 주관하는 국립문화유산연구원 문화유산보존과학센터는 비파괴 조사·분석을 통해 석조물의 물리적 손상특성을 규명하고, 보존과학연구실은 초분광 기술을 활용해 육안으로는 식별이 어려운 표면 오염물과 미세 지의류의 분포를 시각화한다.

궁능유적본부는 왕릉의 관리 이력을 제공하고 현장 행정을 지원한다. 국립수목원은 석조물 손상의 주원인인 생물군의 종을 식별하고 분포 특성을 밝히는 역할을 수행한다. 각 조사연구를 통해 도출된 데이터를 종합한 뒤 주원인 생물에 대한 생물손상 영향지도를 작성하고 이를 왕릉 석조물별 맞춤형 보존관리의 근거 자료로 활용할 예정이다.

궁능유적본부가 추진하는 조선왕릉 석조문화유산 보존처리 사업에도 이 연구결과를 반영해 과학적이고 체계적인 보존관리를 할 예정이다. 세 기관은 공동연구의 실행력을 높이고 긴밀한 협력 관계를 유지하고자 상반기 중 업무협약(MOU)을 체결한다.

국립문화유산연구원과 궁능유적본부 측은 “이번 정밀재조사를 통해 조선왕릉 석조문화유산 보존상태의 과학적 정보를 체계적으로 정리할 방침이다. 특히 최근 영화와 미디어를 통해 대중적 관심이 높아진 영월 장릉과 남양주 사릉의 보존 상태를 면밀히 진단하고, 이에 입각한 보존관리 계획도 수립할 것”이라며 “공동연구 결과는 향후 종합 보고서를 발간해 일반 국민에게 공유할 예정”이라고 밝혔다.

국가유산청 관계자는 “앞으로도 세계유산인 조선왕릉의 가치를 온전하게 보존하기 위한 연구정보를 지속적으로 구축하고, 그 성과를 국민과 공유하는 적극행정을 이어갈 것”이라고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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