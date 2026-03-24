자동차 원∙부자재 기업 대하의 곽문애 대표이사, 산업포장 수상

곽문애 대하 대표이사(오른쪽)가 구윤철 부총리와 함께 최근 서울시 삼성동 코액스 오디토리움에서 열린 제 60회 납세자의 날 기념식에서 사진을 촬영하고 있다. 대하 제공

자동차 원∙부자재 기업인 주식회사 대하는 자사 곽문애 대표이사가 ‘제 60회 납세자의 날’에 산업포장의 영예를 안았다고 24일 밝혔다.

곽 대표이사는 얼마 전 서울시 삼성동 코액스 오디토리움에서 진행된 제 60회 납세자의 날 기념식에서 ‘산업포장’을 수상했다. 산업포장상은 성실한 납세를 인정받아 수여되는 모범납세자 정부 포상 중 하나다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 참석한 이날 행사에서 산업포장을 수상한 대하는 곽 대표이사가 1998년 설립했으며 자동차 플라스틱 원∙부자재 기업으로 30년간 글로벌 경쟁력을 축적해왔다. 이밖에 대하는 미국, 인도, 유럽 등 주요 해외 시장에서도 인정받아 수출 기업으로도 성장했다. 올해 상반기에는 폴란드 신규 공장 가동을 시작했다.

충청남도 당진시에 있는 대하는 지역과 산업 경제 발전에도 기여하며 지역 인재 채용, 지역 산업 생태계 지원, 지역 사회 투자 등에 나서 사회적 책임에서도 뚜렷한 행보를 보이고 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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