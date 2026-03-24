ITZY, 찬란한 봄맞이…‘댓츠 어 노노’ 톱100 차트인

그룹 ITZY(있지)의 'THAT'S A NO NO'(댓츠 어 노노)가 멜론 톱 100 차트 첫 진입했다.

ITZY가 2020년 3월 발매한 미니 2집 'IT'z ME'(있지 미) 수록곡 'THAT'S A NO NO'는 24일 오전 9시 국내 음원사이트 멜론 톱 100 차트 100위를 기록했다.

ITZY는 올해 2월 열린 ITZY 새 월드투어 <TUNNEL VISION>(터널 비전)에서 'THAT'S A NO NO' 퍼포먼스를 최초 공개하고 열렬한 함성을 모았다. 성원에 힘입어 JYP엔터테인먼트가 ITZY 공식 SNS 채널에 공연 영상을 업로드했고 '퍼포먼스 퀸' 면모가 돋보이는 콘텐츠는 폭발적 반응을 이끌며 유튜브 국내 인기 뮤직비디오 일간 차트 1위 달성 및 가파른 조회 수 상승세를 이뤘다. 멜론 일간 차트에서도 상승 곡선을 그린 데 이어 톱 100에 이름을 올렸다.

묵묵히 쌓아올린 실력이 빛을 발하듯 새 월드투어를 통해 6년 전 수록곡을 붐업시킨 ITZY는 지난 19일 Mnet '엠카운트다운' 스페셜 스테이지에 출격했고 22일에는 Mnet 디지털 스튜디오 M2 '릴레이 댄스' 콘텐츠에서 'THAT'S A NO NO' 퍼포먼스를 선보이며 인기에 화답했다. 24일 오전 기준 '엠카운트다운' 공식 무대 영상 유튜브 조회 수 202만 회, '릴레이 댄스' 34만 회를 돌파하며 열기를 재입증했다.

ITZY 막내 유나는 23일 미니 앨범과 동명 타이틀곡 'Ice Cream'(아이스크림)으로 성공적 솔로 데뷔를 맞이했다. 봄과 잘 어울리는 싱그러운 매력과 음악을 갖춘 솔로 활동을 펼치고 'THAT'S A NO NO' 기세를 견인할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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