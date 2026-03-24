장영란, ‘시청자 기만’ 논란에 입 열었다…“제 판단 부족, 정말 죄송”

장영란이 유튜브 영상에서 제기된 의혹에 대해 사과문을 게시했다. 사진 출처=장영란 인스타그램 계정

방송인 장영란이 최근 불거진 논란에 대한 사과문을 올렸다.

지난 23일 유튜브 채널 ‘사망여우TV’에 ‘답 부탁드립니다’라는 영상이 업로드됐다.

해당 영상은 방송사와 홈쇼핑이 연계 편성으로 시청자들을 기만하고 있음을 비판했다. 영상에 따르면 장영란이 대표로 있는 브랜드의 건강식품을 섭취하고 체중을 감량했다고 주장하는 출연자는 섭외된 연기자일 가능성이 커 보였다. 근거로 체중 감량 전후 사진 사이 시간 차이가 너무 많이 난다는 것과 과거 다른 프로그램에서 다른 제품으로 체중 감량에 성공했다며 출연한 것이 제시됐다.

또 건강 프로그램에서 해당 건강식품의 효능을 강조할 때 홈쇼핑 채널에서 동일한 성분의 제품을 판매하는 이른바 ‘연계 편성’이 이루어졌다고 주장했다.

연계 편성은 정보 프로그램 시청자를 홈쇼핑 채널로 유입, 구매를 유도하는 뒷광고 성격의 협찬 방송으로 방송미디어통신위원회와 방송미디어심의위원회 등은 이를 명백한 시청자 기만행위로 본다. 장영란이 운영하는 브랜드 측은 “방송사가 편성을 결정하고 홈쇼핑이 자체적으로 판매 방송을 진행하는 구조라 브랜드가 직접 개입하기 어렵다”는 해명을 내놓은 바 있다.

24일 장영란은 자신의 인스타그램 계정을 통해 사과문을 올렸다. 장영란은 “정말 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다”며 “적절하지 못한 출연자를 통해 저희 제품이 소개되면서 많은 분들께 불편함과 실망을 드렸다”며 “연계 편성 문제에 대해서도 다시 생각해 보게 되었다. 결과적으로 제 판단이 부족했던 부분이 있었다고 생각한다”고 밝혔다. 동시에 “지금까지 확인한 바로는 관련 규정과 가이드라인을 준수하여 진행해왔고 그 과정에서 어기거나 놓친 부분은 없는 것으로 보고 있다”고 덧붙였다.

누리꾼들은 “그게 관행 아니었나”, “마케팅 방법의 하나다”, “다른 정보 프로그램 모두 저렇게 하고 있다”는 댓글과 “시청자 기만은 용납할 수 없다”, “유명인이라서 믿고 샀는데 문제가 되니까 책임을 회피한다” 등 상반된 반응을 보이고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]