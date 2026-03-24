깨끗한나라 펫 브랜드 포포몽… 강아지의 날 ‘할인 이벤트’

포포몽의 강아지의 날 메가위크 포스터. 포포몽 네이버브랜드스토어 갈무리

위생용품 기업 깨끗한나라의 반려동물 브랜드 포포몽이 23일 국제 강아지의 날을 맞이해 주요 제품을 최대 56% 할인가에 증정하는 프로모션을 진행 중이다.

오는 29일까지 포포몽의 네이버 브랜드스토어에서 진행되는 이번 행사는 강아지 배변패드, 고양이 화장실 모래, 냄새잡는 대나무 배변패드, 발도장 제로 배변패드, 도톰한 에센셜 케어 펫티슈, 산책후엔 발티슈, 정전기 제로 펫타월, 미네랄 에어 탈취제, 덴탈스프레이, 강아지 샴푸와 그루밍 미스트 등 제품을 37~56% 할인 혜택을 받고 구매할 수 있다.

선착순 쿠폰도 주어진다. 매일 오전 10시와 오후 6시 발행되며 구매 금액에 따라 15%, 최대 2만원까지 할인을 받을 수 있다.

2023년 출범한 포포몽은 오랜 세월 사람용 위생용품을 개발하며 쌓은 깨끗한나라의 최적의 성분 배합비와 품질 관리 노하우를 반려동물 용품에 적용하며 반려가족의 사랑을 받고 있다.

최근 반려동물 헌혈의 가치를 알리는 ‘러브 링커(Love Linker)’ 캠페인을 통해 헌혈 경험이 많은 반려견을 조명하고, 서울 보라매 공원에 반려동물 공원 ‘포포랜드’를 조성하는 등 올바른 반려문화 정착을 위한 사회공헌활동도 꾸준히 진행 중이다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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