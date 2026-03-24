“인형이 앉아있네” 조이, 무대 뒤 압도적 미모…레드립의 유혹[스타★샷]

출처=조이 인스타그램

조이가 아시아 투어 중 홍콩에서 찍은 사진들을 공개했다.

지난 22일 아이돌 그룹 레드벨벳의 멤버 조이가 “2026 JOY ASIA TOUR [JOY SPLASH] in HONGKONG”이라는 글과 함께 무대 뒤에서 찍은 사진을 올렸다.

조이는 광택감이 도는 새틴 소재로 만든 화이트 드레스를 입었다. 한쪽 어깨의 커다란 리본 디테일과 화려한 쥬얼리 장식이 포인트가 됐다. 드레스 밑단으로 살짝 보이는 글리터 스트랩 샌들은 전체적인 룩에 화려한 마무리를 찍고 격식 있는 무드를 완성한다.

출처=조이 인스타그램

헤어는 부드러운 C컬 웨이브로 세련되고 생기 있는 인상을 남긴다. 특히 깨끗한 피부 톤에 선명한 레드 립이 포인트가 돼 선명한 이목구비를 강조했다. 클래식한 우아함과 무대 뒤 고혹적인 분위기를 동시에 챙겼다. 고전적인 할리우드 배우가 연상되는 매력적인 스타일이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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