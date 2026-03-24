[BS현장] 시니컬 이서진·깨발랄 나영석, 텍사스표 케미 ‘이서진의 달라달라’ 온다

김예슬 PD, 배우 이서진, 나영석 PD(왼쪽부터)가 24일 서울 용산구 CGV 용산점에서 열린 넷플릭스 예능 '이서진의 달라 달라(감독 김예슬)' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 넷플릭스 예능 '이서진의 달라 달라(감독 김예슬)' 는 2020년 방송된 tvN 예능 ‘이서진의 뉴욕뉴욕’ 스핀오프 격인 프로그램으로 평소 미국 텍사스에 남다른 애정을 가진 것으로 알려진 배우 이서진이 나영석 PD에게 직접 텍사스를 소개해주는 형식으로 진행된다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

이서진과 나영석의 믿고 보는 케미스트리가 넷플릭스 예능 ​​이서진의 달라달라로 펼쳐진다.

24일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 넷플릭스 예능 프로그램 이서진의 달라달라 제작발표회가 열렸다. 현장에는 나영석 PD, 김예슬 PD, 이서진이 참석했다.

24일 공개된 이서진의 달라달라는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능. 우당탕탕 아프리카 케냐 여행기로 화제를 모은 ​케냐 간 세끼에 이어 나영석 사단이 넷플릭스에서 선보이는 두 번째 예능이라는 점에서 뜨거운 기대를 모으고 있다.

무엇보다 이번 여행의 특별한 점은 특유의 시니컬함과 솔직한 입담으로 사랑받은 이서진이 텍사스 가이드로 나섰다는 것이다. 텍사스를 제2의 고향으로 여길 만큼 남다른 애정을 지닌 이서진과 그를 믿고 따라나선 나영석 일행의 좌충우돌 여행이 유쾌한 웃음을 선사할 예정이다.

배우 이서진이 24일 서울 용산구 CGV 용산점에서 열린 넷플릭스 예능 '이서진의 달라 달라(감독 나영석)' 제작발표회에서 질문에 답하고 있다. 넷플릭스 예능 '이서진의 달라 달라(감독 나영석)' 는 2020년 방송된 tvN 예능 ‘이서진의 뉴욕뉴욕’ 스핀오프 격인 프로그램으로 평소 미국 텍사스에 남다른 애정을 가진 것으로 알려진 배우 이서진이 나영석 PD에게 직접 텍사스를 소개해주는 형식으로 진행된다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

나영석 PD가 24일 서울 용산구 CGV 용산점에서 열린 넷플릭스 예능 '이서진의 달라 달라(감독 김예슬)' 제작발표회에서 질문에 답하고 있다. 넷플릭스 예능 '이서진의 달라 달라(감독 김예슬)' 는 2020년 방송된 tvN 예능 ‘이서진의 뉴욕뉴욕’ 스핀오프 격인 프로그램으로 평소 미국 텍사스에 남다른 애정을 가진 것으로 알려진 배우 이서진이 나영석 PD에게 직접 텍사스를 소개해주는 형식으로 진행된다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

나 PD는 “이서진이 가고 싶은 곳을 가는 여행이다. 본인이 하자는 걸 하고 우리도 처음 가보는 곳이다”라며 “이서진이 다섯개를 정하면 우리가 하나 정도는 우겼다. ‘거길 왜 가냐’ 욕을 하면서도 결국 데려는 가준다. 따뜻한 형이고 츤데레에 투덜이”라고 프로그램과 이서진을 소개했다.

나 PD는 “이서진의 꾸밈 없는 매력이 인기의 비결이라 생각한다. 정해진 대로 간다기 보다는 이서진이 좋아하는 걸 보고 먹는 여행이다. 시청자도 편안하게 따라올 수 있을 것”이라고 호흡을 맞춘 이유를 전했다.

김예슬 PD는 “이서진의 취향을 향유할 수 있는 특별한 여행이 됐다. 처음엔 ‘우리가 이서진에게 의지해서 가도 되나’ 싶었지만, 이서진에 대해 알아가는 과정이라 생각했다. 그 부분이 잘 어필되길 바란다”고 강조했다.

이서진은 “은퇴하면 텍사스에서 살아야겠다”고 밝혔을 정도로 텍사스에 대한 애정을 드러냈다. 텍사스의 매력을 묻는 질문에 이서진은 “미국 운동 선수 대부분이 텍사스에서 학교를 나온다. 스포츠의 시작이 된다는 느낌이다. 프로스포츠가 강한 곳”이라며 “소득세를 안낸다. 최고의 강점”이라고 말해 현장의 웃음을 자아냈다. 이어 “유전이 많아서 돈이 많다. 연방 정부의 도움을 받지 않는다. 자체적으로 미국에서 독립하라고 할 정도로 여유가 있고, 그래서 사람들이 친절하다. 큰 기업들이 세금을 많이 내기 때문에 개인에게 세금을 받을 필요가 없다. 그래서 저도 나중에 거기 가서 여유 있게 살려고 한다”고 덧붙였다.

옆에서 두 사람의 여행을 지켜본 김예슬 PD는 “깨발랄 여주와 시니컬 남주 같더라”며 “현장에는 티키타카 좋다는 느낌이었는데 편집하니 로코 같은 느낌이더라. 나영석 PD가 좋아하는 걸 보시면 서진 선배가 흐뭇하게 보더라. 전형적인 로코의 모습 같았다”라고 프로그램의 관전 포인트를 짚었다.

배우 이서진이 24일 서울 용산구 CGV 용산점에서 열린 넷플릭스 예능 '이서진의 달라 달라(감독 김예슬)' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 넷플릭스 예능 '이서진의 달라 달라(감독 김예슬)' 는 2020년 방송된 tvN 예능 ‘이서진의 뉴욕뉴욕’ 스핀오프 격인 프로그램으로 평소 미국 텍사스에 남다른 애정을 가진 것으로 알려진 배우 이서진이 나영석 PD에게 직접 텍사스를 소개해주는 형식으로 진행된다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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