‘포크의 전설’ 시인과 촌장, 데뷔 45주년 기념 콘서트 개최

사진=시인과 촌장

아름답고 서정적인 페이지를 장식해온 듀오 ‘시인과 촌장(하덕규, 함춘호)’이 데뷔 45주년을 맞아 오는 4월 11일 서울 서대문구에 위치한 연세대학교 대강당에서 역사적인 기념 콘서트를 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 공연이 열리는 연세대학교 대강당은 수많은 명곡이 탄생하고 예술적 교감이 이뤄졌던 상징적인 장소로 시인과 촌장이 추구해온 문학적 감성과 품격 있는 사운드를 구현하기에 최적의 공간이다. 서울 도심 속에서도 고즈넉한 캠퍼스의 정취를 느낄 수 있는 이곳에서 관객들은 45년이라는 긴 시간 동안 변치 않고 흐른 포크의 정수를 만끽하게 될 전망이다.

1981년 하덕규를 중심으로 결성된 시인과 촌장은 서영은 작가의 소설 제목에서 팀명을 따와 한국 포크 음악에 깊은 문학적 감수성을 불어넣었다. 1985년 당대 최고의 기타리스트 함춘호와 의기투합하며 ‘푸른 돛’, ‘숲’ 등의 명반을 탄생시켰고, ‘가시나무’, ‘사랑일기’, ‘풍경’ 등 시대를 초월한 위로의 메시지를 전해왔다.

이번 45주년 콘서트는 각자의 영역에서 독보적인 활동을 이어온 두 거장이 다시 한 무대에 서는 자리라는 점에서 음악계의 이목이 쏠리고 있다. 맑고 청아한 음색으로 삶의 본질을 노래하는 하덕규와 정교하고 따뜻한 선율의 대가 함춘호가 5인조 밴드와 함께 호흡을 맞추며 100분간의 깊은 휴식을 선사할 예정이다.

공연 주관사인 (주)블리스이엔티 관계자는 “연세대학교 대강당이라는 공간이 주는 울림과 시인과 촌장의 서정적인 음악이 만나 관객들에게 잊지 못할 봄밤의 추억을 선사할 것”이라며 “두 아티스트의 장인정신이 빛나는 고품격 라이브 무대를 준비 중”이라고 밝혔다.

본 공연은 2026년 4월 11일 오후 6시에 시작되며 예매 및 상세 정보는 공식 예매처인 인터파크를 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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