댕댕이 ‘마음’도 케어하는 벳플… 주요제품 최대 60% 할인

벳플의 국제 강아지의 날 기념 프로모션 이미지. 벳플 네이버 브랜드스토어 갈무리

동아제약의 펫 헬스케어 브랜드 벳플(Vetple)이 국제 강아지의 날(3월 23일)을 기념해 주요 제품을 최대 60% 할인가에 판매한다고 24일 밝혔다.

오는 29일까지 네이버 벳플 브랜드스토어에서 진행되는 이번 프로모션은 영국 프리미엄 펫 샴푸 ‘닷닷펫(Dotdotpet)’을 30% 할인가에 구매할 수 있을 뿐만 아니라 목욕 매트도 선물로 받을 수 있다.

아울러 장·구강 건강을 한 번에 관리할 수 있는 ‘락토덴탈 유산균’, 놀이 기능을 더한 구강관리 스낵 ‘브이트릿(고양이용)’, ‘브이츄(강아지용)’, 스틱 및 트릿형 맞춤형 영양제 6종도 할인가에 구매 가능하다.

벳플은 수의사와 반려동물 전문가가 제품 개발에 참여, 반려견·반려묘의 몸 건강은 물론이고 정서적 안정 및 스트레스 케어에도 주목했다는 점에서 차별성을 갖는다.

동아제약 관계자는 “세계 강아지의 날을 맞아 반려동물과 보호자의 건강한 일상을 응원하고자 준비한 프로모션”이라며 “반려동물의 삶의 질을 높일 수 있는 헬스케어 솔루션을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

한편 동아제약은 2024년부터 유기동물 보호와 입양 문화 확산을 위해 벳플 판매 수익금의 일부를 기부하고 있으며, 임직원이 반려견 산책과 목욕 봉사활동에 참여하는 ‘동아펫트너’ 서포터즈 활동도 진행 중이다.

벳플의 강아지용 구강관리 스낵 브이츄 이미지. 동아제약 제공

박재림 기자 jamie@segye.com

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