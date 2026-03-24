월드컵도 ‘독점 중계’되나…JTBC, 중계권료 협상 난항에 “절반씩 내자” 최종안

지난달 밀라노 동계올림픽 관련 JTBC 뉴스 보도 영상.

2026 북중미 월드컵이 약 80일 앞으로 다가왔다. 이 가운데 독점 중계권을 가진 JTBC가 ‘보편적 시청권 확보’를 위한 중계권 협상의 마지막 제안에 나섰다.

23일 JTBC는 공식입장을 내고 난항을 겪고 있는 북중미 월드컵 중계권 협상 과정을 전했다.

JTBC에 따르면 이들은 중계권 협상을 두고 여러 차례 절충안을 제시해왔다. JTBC와 지상파 3사가 25%씩 중계권료를 나누는 구조에서 JTBC가 추가 부담하는 4:3:3:3 구조, 이 절충안도 불발되자 마지막 안으로 JTBC가 절반을 부담하겠다는 입장을 밝혔다. JTBC는 “액수로 환산하면 지상파 3사의 부담액은 4년 전 카타르 월드컵 대회 때 각 사가 부담했던 액수보다도 훨씬 낮은 수준”이라고 강조했다.

이날 JTBC가 공개한 마지막 제안은 JTBC 50%, 지상파 3사(SBS·KBS·MBC) 각각 16.7%로 고르게 나누는 방안이다. 전체 중계권료에서 디지털 재판매액을 뺀 나머지 중계권료를 JTBC가 속한 중앙그룹과 지상파 3사가 절반씩 나눠 부담하자는 것이다.

지상파 3사가 그간 국제 경기 중계권료를 같은 비율로 나눠 부담해왔던 것에 비하면 큰 폭의 변화인 셈이다. JTBC는 “보편적 시청권에 대한 우려 등을 고려해 큰 적자를 감수하면서도 내놓은 마지막 안”이라고 밝혔다.

이러한 상황은 지난 달 열린 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 중계로 촉발됐다.

당시 JTBC가 62년만에 지상파 방송사 중계 없이 첫 단독 중계를 맡게 되면서 보편적 시청권 보장이 사회적 화두로 떠올랐다. 대회가 시작되고 JTBC의 중계 경기 선정과 방식 등을 두고 여론이 들끓었고, 결국 저조한 시청률을 기록 속에 대회를 마무리해야 했다.

이에 앞서 JTBC와 지상파 방송사 간 중계권 재판매 협상이 결렬된 과정이 알려지면서 비판은 더 커졌다. 2026년∼2032년 동·하계 올림픽과 2030년까지 월드컵 단독 중계권도 JTBC가 확보한 상황이다. 당장 북중미 월드컵 개막이 코앞으로 다가왔다.

단독 입찰으로 중계권을 따냈다는 일각의 ‘국부유출’ 주장도 해명했다. JTBC는 2026 북중미 월드컵 중계권을 1억 2500만 달러에 확보했다. 직전 대회인 2022년 카타르 월드컵 대회 중계권료(1억 300만 달러)와 비교하며 “JTBC가 지급한 중계권료는 대회마다 오르는 인상분과 연 평균 물가 상승률이 반영된 수준인 것”이라고 설명했다.

JTBC는 난감한 입장이다. 월드컵은 불과 80일 앞으로 다가왔고, 지상파와의 중계권 협상은 여전히 난항을 겪고 있다. 지난 동계 올림픽과 같은 상황이 연출된다면 중계권을 사고도 시청자의 비판을 받는 상황에 놓이게 된다.

JTBC 측은 “월드컵과 같은 대규모 해외 스포츠 이벤트는 중계 준비에 상당한 시간이 필요하기 때문에, 빠른 의사 결정이 필요하다. 지상파가 안정적인 중계가 가능하도록 다양한 대안을 검토하고 있으나, 이 역시 3월 말까지는 확정이 필요한 상황”이라고 밝혔다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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