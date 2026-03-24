[팬덤 와글와글] BTS 공연 ‘26만’ 과잉 예측 논란…“시민 피해 누가 보상하나” vs “이태원 참사 떠올려야”

방탄소년단 컴백 공연을 앞둔 지난 21일 서울 종로구 광화문광장에서 경찰이 안전 관리를 하고 있다. 사진=뉴시스

방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연이 사고 없이 끝났지만 인파 규모를 두고 갑론을박이 벌어지고 있다. 인원을 과잉 예측해 필요 이상으로 시민들을 통제했다는 지적이 나오는 가운데 이태원 참사라는 트라우마를 고려하면 과잉 대응이 옳다는 반박이 맞서고 있다.

지난 21일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 방탄소년단의 컴백 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’에는 주최 측 추산 약 10만4000명, 서울시 추산 4만8000명이 모였다. 당초 경찰이 예상했던 최대 26만명에 크게 못 미친 숫자다. 서울시 역시 방탄소년단 공연을 위해 광화문과 시청역 일대에 20∼30만명이 찾을 것이라고 예측했다.

20만명 이상 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상한 경찰은 원천 봉쇄를 인파 관리 방침으로 세우며 철저히 대비했다. 공연 당일 경찰 6700명, 소방 800명 등 공무원 1만여명이 동원됐다. 구급차 등 배치된 구조 장비도 100대에 가깝다. 자동차 출입은 제한됐고 지하철이 무정차 통과한 것은 물론 광화문·시청 일대에 31개의 검문·검색대가 설치됐다. 휴대용 스캐너 300대를 활용한 불심검문도 수시로 병행됐다. 인근 결혼식장에서 치러진 예식에는 통행이 막힌 하객을 위해 경찰버스가 동원됐고 하객을 대상으로도 검문검색을 하는 진풍경이 벌어졌다.

그러나 막상 공연이 시작된 후 예상치의 절반도 못 미친 인파가 집계되자 인파 예측 실패와 과도한 통제에 비판이 쏟아졌다. 이미 공연을 준비할 때부터 민간 행사에 과도한 행정력을 투입하는 것에 지적이 제기된 바 있다. 광화문 상권이 오히려 피해를 봤다는 목소리도 나왔다. 편의점·식당 등 일부 상권은 높은 매출을 올렸지만 몇몇 편의점은 발주량을 크게 늘린 것에 비해 인파가 기대치에 못 미쳐 폐기 부담을 떠안게 됐다. 온라인상에서는 “정도껏 차이가 났어야지, 이 정도 예측도 못 한 건 무능한 것”, “애초에 공연장에서 했으면 충분히 소화 가능했고 시민들도 불편을 안 겪었을 것”, “피해 본 일반인들은 누가 보상하나” 등 비판했다.

박정보 서울경찰청장은 지난 23일 “중동 사태로 인한 테러 위협을 고려해 이번 행사는 안전을 최우선으로 생각했다”며 “시민 안전과 관련해서는 과도하게 대응해야 한다”는 입장을 밝혔다. 26만명이라는 예측치를 크게 밑돈 데 대해서는 “숭례문까지 차면 26만명이 들어올 수 있다는 최악의 상황을 대비했다”고 설명했다.

다만 이태원 참사 이후로 안전 관리가 중요한 화두가 된 만큼 대응이 적절했다는 반응도 많다. 안전에 대한 사회적 기준이 높아진 상황에서 강도 높은 인파 관리가 일정 부분 불가피했다는 것이다. 일부 누리꾼은 “유비무환이다. 과잉대응도 괜찮다. 이태원 참사처럼 사고가 나는 것보다 100배는 낫다”, “안전은 과하다 싶을 정도로 대비해도 모자라다. 아무런 사고 없었고 잘 끝났으면 된 것”, “인력 배치 적게 해서 사고라도 났으면 허술하게 대비했다고 또 난리 났을 것” 등 긍정적으로 평가했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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