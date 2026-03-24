‘25일 컴백’ SF9, 스페셜 앨범 ‘About Love’ 발매 앞두고 특별한 플레이리스트 공개

그룹 SF9(에스에프나인)이 스페셜 앨범 발매를 앞두고 특별한 플레이리스트를 공개했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 23일 공식 SNS 채널을 통해 SF9의 스페셜 앨범 ‘About Love’(어바웃 러브)의 프로모션 콘텐츠 ‘PLAYLIST : About Love’(플레이리스트 : 어바웃 러브)를 게재했다.

멤버별로 총 6개가 공개된 플레이리스트는 SF9의 기발매곡 중 사랑을 떠올리게 하는 노래들이 담겼다. 멤버들은 팬들과 함께한 시간과 사랑에 대해 생각하며 각자가 세운 기준에 따라 플레이리스트의 제목과 노래를 선정해 의미를 더했다. 사랑을 주제로 한 플레이리스트는 SF9이 스페셜 앨범을 통해 들려줄 다채로운 사랑 이야기에 대한 기대감을 높인다.

SF9은 그동안 진심이 담긴 가사와 마음을 울리는 멜로디가 어우러진 다양한 사랑 노래를 발매해 온 만큼, 국내외 K-POP 팬들 사이에서 ‘수록곡 맛집’으로 인정받아 왔다. 특히 이번 앨범은 전곡을 발라드로 구성해 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 선보이는 동시에, 보컬 포지션 멤버들의 감미로운 목소리와 랩 담당 멤버들의 감성적인 보컬까지 만나볼 수 있을 전망이다.

한편 SF9은 오는 3월 25일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 스페셜 앨범 ‘About Love’를 공개하고, 컴백 미니 라이브를 진행하며 팬들을 만날 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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