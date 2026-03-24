밴드 업스케이프, ‘배드 초이스’ 발매… 싱어게인4 10호 이자헌 참여

밴드 업스케이프(UPSCAPE)가 신곡 ‘배드 초이스(Bad Choice)’를 발매했다.

업스케이프는 지난 23일 각종 음원 사이트를 통해 신곡 ‘배드 초이스(Bad Choice)’를 공개했다.

‘배드 초이스(Bad Choice)’는 같은 실수를 반복하는 인간의 심리를 다룬 곡으로, 강렬한 록 사운드와 묵직한 메시지를 결합해 깊은 인상을 남긴다. 무엇이 옳은지 알면서도 잘못된 선택을 하게 되는 순간의 감정과 내면의 갈등을 음악적으로 풀어냈다.

하드록 기반의 기타 리프를 중심으로 드라마틱하게 전개되는 이 곡은 클래식 록의 에너지와 현대적인 사운드가 결합된 것이 특징이다. 강한 기타 톤과 긴장감 있는 리듬 섹션이 어우러지며 곡의 메시지를 더욱 강렬하게 전달한다.

이번 곡을 작업한 프로듀서이자 작곡가 원상우는 오랫동안 록 음악에 대한 깊은 애정을 바탕으로 다양한 작업을 이어온 음악인이다. ‘배드 초이스’에서도 클래식 록의 정신을 현대적으로 풀어내며 장르의 매력을 한층 강조했다.

그는 “사람은 누구나 살면서 한 번쯤 잘못된 선택이라는 걸 알면서도 선택하는 순간이 있다”며 “바로 그 인간적인 약함과 욕망을 이야기하는 노래다”라고 곡의 의미를 밝혔다.

업스케이프는 곡마다 다른 객원 보컬리스트를 초대하는 프로젝트형 록 밴드로, 각 곡에 어울리는 보컬을 통해 다양한 록 사운드를 선보이고 있다. 이번 곡에는 ‘싱어게인4’ 10호 가수로 알려진 이자헌이 객원보컬로 참여해 완성도를 더했으며, 클래식 하드록을 기반으로 현대적으로 확장된 멜로딕 하드록을 지향한다.

밴드의 연주는 다양한 라이브 공연과 레코딩 경험을 갖춘 전문 세션 연주자들(원상우, 이지성, 이혜원, 김진희, 민경환, 이동수)이 맡고 있다. 클래식에서 재즈까지 폭넓은 음악적 배경을 바탕으로 완성도 높은 사운드를 들려준다.

한편, 업스케이프의 신곡 ‘배드 초이스(Bad Choice)’는 각종 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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