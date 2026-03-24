신세경 닮은꼴 42kg→127kg 충격…서장훈 '나보다 더 나가' 경악 [TV핫스팟]

과거의 미모를 되찾고 싶은 사연자가 자신의 고민을 상담하고 있다. 사진 출처=무엇이든 물어보살 357화 방송 캡처

과거 신세경을 닮았던 127kg 사연자가 등장해 고민을 털어놓았다.

지난 23일 방송된 KBS joy 예능 프로그램 ‘무엇이든 물어보살’에 다이어트가 절실한 사연자가 등장했다. 사연자는 과거 42kg일 때 신세경, 하지원, 아오이 유우, NS 윤지 등을 닮았다는 얘기를 들었다. 서장훈과 이수근도 사연자의 과거 사진을 보고 한 인기 했을 것 같은 외모라며 인정했다.

현재 사연자는 취업에 실패하고 배달 앱에 빠져 하루 두 번 배달을 시키고 있었다. 하루에 네 끼를 먹고 홀케이크를 앉은 자리에서 전부 먹는 등 고칼로리 위주의 식사로 127kg까지 몸무게가 불어났다. 나름대로 다이어트를 시도해 봤으나 실패했고 자존감이 낮아져 성형까지 했다. 또 화장품 가게에서 10만∼20만원 정도를 쓰는 등 외모에 신경을 쓰는 모습을 보였다.

서장훈과 이수근은 사연자의 건강을 걱정했다. “3층 계단을 올라오는 것도 힘들어할 정도면 이미 문제가 생기고 있다는 증거”라며 “몸에는 적정량이 있는데 너무 많이 먹는다. 빵집 딸도 그렇게는 안 먹는다”고 일침을 놓았다. 이어 서장훈은 “205cm인 나보다 몸무게가 많이 나간다. 이게 말이 되냐”며 “목표를 어떻게 잡든 좋다. 하지만 지금의 몸무게는 안 된다”고 했다. 화장품 가게에 걸어서 가거나 하루 식사를 두 끼로 줄이는 등 진심 어린 솔루션도 제공했다.

이수근은 “우선 건강 검진을 해라. 결과를 보고 느끼는 게 있을 것이다”라고 사연자의 식단과 운동을 독려했다. 사연자는 건강한 모습을 되찾기로 약속했다.

한편 해당 방송은 ‘프렌치 파파’ 타미 리와 ‘자칭 대문자 T’ 막말남, 소년원만 세 번 다녀온 고민녀가 이어서 등장하며 화제가 됐다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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