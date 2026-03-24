트리즈, 인플루언서 3000명 네트워크 기반 파트너십 광고 본격화

사진=트리즈

인플루언서 커머스 기업 트리즈커머스(이하 트리즈)가 크리에이터 협업 콘텐츠를 활용한 ‘인스타그램 파트너십 광고(Partnership Ads, PA)’ 프로젝트를 본격 가동하며 광고 시장에서 새로운 모델을 제시하고 있다고 24일 밝혔다.

업체에 따르면 최근 온라인 광고 시장은 브랜드 단독 캠페인의 효율이 점차 둔화되는 흐름을 보이며 크리에이터 콘텐츠 기반 광고가 대안으로 주목받고 있다. 이에 트리즈는 MCN 주도의 인플루언서 커머스 경험을 바탕으로 PA 운영 모델을 정교화하며 시장 대응에 나섰다.

파트너십 광고는 브랜드와 크리에이터가 함께 제작한 콘텐츠를 광고로 활용하는 방식으로 소비자에게 자연스럽고 설득력 있는 메시지를 전달할 수 있는 것이 특징이다. 트리즈는 콘텐츠 제작부터 광고 운영까지 이어지는 통합 프로세스를 구축해 인플루언서 커머스와 퍼포먼스 광고를 결합한 구조를 완성했다. 특히 3000명 규모의 협업 인플루언서 네트워크를 기반으로 프로젝트별 크리에이터를 선별하고, 다양한 콘텐츠를 제작·테스트함으로써 광고 효율을 극대화하고 있다.

트리즈는 10여 년간 인플루언서와 함께 커머스 콘텐츠를 제작·운영하며 실질적인 구매 전환을 이끌어내는 콘텐츠 제작 노하우를 축적해왔다. 소비자 경험 중심의 콘텐츠는 기존 광고 대비 거부감이 낮고 클릭률 및 전환율 측면에서도 긍정적인 성과를 나타내고 있다. 실제 일부 브랜드에서는 해당 광고 모델을 통해 신규 고객 확보와 매출 증대 효과를 동시에 경험했다는 평가가 이어지고 있다는 것이 업체 측 설명이다.

업계에서는 트리즈가 보유한 크리에이터 네트워크와 콘텐츠 운영 역량을 기반으로 PA 광고 시장에서도 빠르게 입지를 넓힐 것으로 전망하고 있다. 트리즈는 약 3000명의 인플루언서와 협업해온 MCN 기업으로 커머스 영역에서 경쟁력을 확보해온 점이 강점으로 꼽힌다.

특히 마케팅 업계에서는 파트너십 광고 진행 시 트리즈를 우선 검토하는 사례가 증가하고 있는 것으로 전해진다. 커머스 중심 사업을 확장해온 트리즈가 콘텐츠 기반 광고 모델까지 영역을 넓히면서 커머스와 광고가 결합된 새로운 시장을 선도할 수 있을 것이라는 기대도 나온다.

트리즈는 Meta 광고 플랫폼을 활용한 캠페인 전략을 적극 도입하고 있으며 내부적으로는 PA 광고 및 Meta 기반 퍼포먼스 광고 교육을 통해 실무 역량을 강화하고 있다.

브랜드는 트리즈를 통해 크리에이터 섭외, 콘텐츠 제작, 광고 집행까지 전 과정을 일괄적으로 진행할 수 있어 효율적인 캠페인 운영이 가능하다. 크리에이터 역시 광고 참여를 통해 수익 창출과 채널 성장 기회를 동시에 확보할 수 있다.

트리즈 관계자는 “파트너십 광고는 브랜드와 크리에이터가 함께 성장할 수 있는 구조를 만드는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 인플루언서 콘텐츠와 퍼포먼스 광고를 결합한 커머스 모델을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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