댕댕이 산책의 계절 돌아왔다… 대상펫몰, 산책템 세트 34% 할인

대상펫몰의 ‘봄 산책 준비하개’ 기획전 포스터. 대상펫라이프 제공

대상펫라이프가 국제 강아지의 날(3월23일)을 맞아 반려동물 간식과 영양제, 용품 등의 할인 혜택을 준비했다고 24일 밝혔다.

우선 오는 31일까지 온라인몰 대상펫몰에서는 ‘봄 산책 준비하개’ 기획전을 통해 반려견 산책 시 유용한 간식과 스프레이, 배변봉투 등으로 구성한 ‘왓츠인댕댕백’ 세트를 34% 할인가에 판매한다.

아울러 반려동물의 단백질 보충에 도움을 주는 닥터뉴토의 인기 제품 ‘탄단지 프로틴 케어 펫밀크’는 최대 44% 할인가에 제공한다. 원재료 본연의 맛과 영양을 극대화한 ‘하루통살 닭 안심·명태’, ‘프레시케어 동결건조 트릿’ 시리즈 등 간식도 최대 42% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

건강 보조제도 합리적 가격에 마련할 수 있다. 관절과 눈, 장 등 세심한 관리가 필요한 곳에 도움을 줄 수 있는 맞춤형 건강관리 보조제 3종(J케어, E케어, P케어)과 호흡기 질환 관리 보조제 ‘스니징케어 브레스앤하트’ 등은 최대 47% 할인한다.

반려견 보양식 ‘에너지케어 미음’ 시리즈는 정상가 대비 최대 55% 저렴한 가격에 선보인다. 이 외에도 배변패드, 치석제거 용품 및 간식 등 ‘뽀시래기’의 반려동물 용품들도 할인가로 구매할 수 있다.

또한 모든 회원에게 30% 추가 할인 쿠폰을 지급하고, 5만원 이상 구매하면 1만5000원 상당의 ‘조구만 우디 파우치’를 증정한다. 8만원 이상 구매 고객에게는 봄 나들이에 활용하기 좋은 3만원 상당의 ‘조구만 우디 가방’을 제공한다.

대상펫라이프 대표 브랜드 닥터뉴토의 네이버 스마트스토어에서는 오는 29일까지 일주일간 ‘강아지의 날 메가위크’ 행사를 열고, 닥터뉴토의 영양보조제 및 간식, 강아지 미음, 뉴트리케어 유동식 등을 최대 50% 할인가에 선보인다. 특히 베스트셀러 프레시케어 라인의 신제품 ‘프레시케어 동결건조 트릿 D 순살 연어’는 선착순 200명에게 체험 특가로 제공한다.

강인수 대상펫라이프 대표이사는 “반려견을 위한 건강 관리 보조제와 영양 간식은 물론, 산책 스프레이, 배변패드 등 반려동물 필수템을 엄선한 만큼 풍성한 혜택을 놓치지 마시길 바란다”고 말했다.

닥터뉴토 스마트스토어에서 진행하는 강아지의 날 메가위크 포스터. 대상펫라이프 제공

박재림 기자 jamie@segye.com

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