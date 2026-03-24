댕댕이 산책의 계절 돌아왔다… 대상펫몰, 산책템 세트 34% 할인

대상펫라이프가 국제 강아지의 날(3월23일)을 맞아 반려동물 간식과 영양제, 용품 등의 할인 혜택을 준비했다고 24일 밝혔다.
우선 오는 31일까지 온라인몰 대상펫몰에서는 ‘봄 산책 준비하개’ 기획전을 통해 반려견 산책 시 유용한 간식과 스프레이, 배변봉투 등으로 구성한 ‘왓츠인댕댕백’ 세트를 34% 할인가에 판매한다.
아울러 반려동물의 단백질 보충에 도움을 주는 닥터뉴토의 인기 제품 ‘탄단지 프로틴 케어 펫밀크’는 최대 44% 할인가에 제공한다. 원재료 본연의 맛과 영양을 극대화한 ‘하루통살 닭 안심·명태’, ‘프레시케어 동결건조 트릿’ 시리즈 등 간식도 최대 42% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.
건강 보조제도 합리적 가격에 마련할 수 있다. 관절과 눈, 장 등 세심한 관리가 필요한 곳에 도움을 줄 수 있는 맞춤형 건강관리 보조제 3종(J케어, E케어, P케어)과 호흡기 질환 관리 보조제 ‘스니징케어 브레스앤하트’ 등은 최대 47% 할인한다.
반려견 보양식 ‘에너지케어 미음’ 시리즈는 정상가 대비 최대 55% 저렴한 가격에 선보인다. 이 외에도 배변패드, 치석제거 용품 및 간식 등 ‘뽀시래기’의 반려동물 용품들도 할인가로 구매할 수 있다.
또한 모든 회원에게 30% 추가 할인 쿠폰을 지급하고, 5만원 이상 구매하면 1만5000원 상당의 ‘조구만 우디 파우치’를 증정한다. 8만원 이상 구매 고객에게는 봄 나들이에 활용하기 좋은 3만원 상당의 ‘조구만 우디 가방’을 제공한다.
대상펫라이프 대표 브랜드 닥터뉴토의 네이버 스마트스토어에서는 오는 29일까지 일주일간 ‘강아지의 날 메가위크’ 행사를 열고, 닥터뉴토의 영양보조제 및 간식, 강아지 미음, 뉴트리케어 유동식 등을 최대 50% 할인가에 선보인다. 특히 베스트셀러 프레시케어 라인의 신제품 ‘프레시케어 동결건조 트릿 D 순살 연어’는 선착순 200명에게 체험 특가로 제공한다.
강인수 대상펫라이프 대표이사는 “반려견을 위한 건강 관리 보조제와 영양 간식은 물론, 산책 스프레이, 배변패드 등 반려동물 필수템을 엄선한 만큼 풍성한 혜택을 놓치지 마시길 바란다”고 말했다.
박재림 기자 jamie@segye.com
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