무르익는 꿈 ‘스타필드 청라’ 정용진 회장 현장 점검 “자부심과 책임감을”

정용진 신세계그룹 회장이 인천 청라국제도시에 조성 중인 ‘스타필드 청라’ 건설 현장을 23일 찾아 프로젝트 진행 상황을 직접 점검했다.
‘스타필드 청라’는 2만3000석 규모 멀티스타디움과 호텔, 인피니티풀, 쇼핑몰이 한 번에 연결되는 형태의 세계 최초 초대형 복합 레저테인먼트 공간이다. 지하 3층부터 지상 8층, 연면적은 15만평으로 스타필드 중에서도 최대 규모다.
정 회장은 “우리의 미래를 대표할 또 하나의 꿈이 무르익고 있다”며 “한국을 대표하는 랜드마크가 될 멀티스타디움을 짓는다는 데에 자부심과 책임감을 가져달라”고 말했다.
현재 공사가 한창 진행 중인 ‘스타필드 청라’는 정 회장이 찾은 이날도 현장 곳곳에서 직원들이 바삐 움직였다. 정 회장은 “무엇보다 안전이 우선”이라며 “스포츠·레저·쇼핑이 결합된 세계 최초 멀티스타디움이란 타이틀에 걸맞은 '세계 최고' 품질을 갖출 것”을 당부했다.
정 회장의 스타필드 청라 현장 방문은 1월 스타필드마켓 죽전점과 스타필드 빌리지 운정, 2월 트레이더스 인천 구월점을 찾은 데 이은 올해 4번째 국내 현장경영이다.
지난주 미국에서 리플렉션 AI와 AI 데이터 센터 건립과 운영을 위한 MOU를 맺고 일주일 만에 국내 핵심 사업을 챙긴 것이기도 하다. 그야말로 국내외를 오가는 광폭 경영을 실행 중이다.
◆ 기존 돔구장 넘어선 ‘또 다른 신세계’ 어느덧 눈앞에
정 회장이 스타필드 청라 현장을 찾은 이 날은 올해 프로야구 개막을 닷새 앞둔 날이다. 스타필드 청라가 완공되면 SSG랜더스는 2028년부터 이 곳 멀티스다디움을 홈구장으로 사용하게 된다.
현장에서 정 회장이 처음 들른 장소는 야구장 그라운드 홈플레이트 쪽 관람석이었다. 그 곳에서 바라봤을 때 왼쪽에 호텔과 인피니티풀이 자리할 예정으로 현재 윤곽은 드러난 상태다. 호텔 객실에서 야구를 볼 수 있고 인피니티풀에 몸을 담근 채 경기를 즐길 수도 있다. 야구장 오른쪽은 쇼핑몰과 이어지게 된다.
스타필드 청라의 멀티스타디움은 기존 돔구장과는 다르게 경기장 내 호텔과 인피니티풀을 함께 조성 중이다. 쇼핑몰과도 바로 연결돼 고객들이 한 공간 안에서 다채로운 경험을 즐길 수 있는 ‘세계 최초’ 시설이다.
‘기존에 고객들이 알던 돔구장을 어떻게 더 ‘신세계’답게 만들까’ 그룹 경영진들이 끊임없이 고민했기에 새로운 개념의 ‘멀티스타디움’을 구상했다. 이제 그 상상을 현실로 맞이할 시간이 다가오고 있다.
‘스타필드 청라’의 현재 공정률은 40%로 올해 상반기 중 멀티스타디움의 상징인 지붕 공사를 진행할 계획이다. 준공은 2027년 말로 예정돼 있고 2028년 초 공식 오픈을 목표로 하고 있다.
멀티스타디움 건축 설계사는 미국 피츠버그에 본사를 둔 글로벌 스포츠 전문설계사 ‘DLA+ Architecture & Interior Design’로, 미국과 일본 등 해외에서 첨단 기술로 지은 돔구장 사례들을 참고하며 야구 경기뿐 아니라 K-팝 공연과 대규모 문화 행사 등 다양한 콘텐츠가 펼쳐질 수 있도록 '몰입도'와 '현장감'을 한층 강화한 설계를 적용했다.
경기장 주요 스팟 및 쇼핑몰과의 연결 지점 등을 둘러본 정 회장은 “최근 막 내린 WBC를 비롯해, 세계적인 아티스트의 콘서트 등을 언제라도 열 수 있는 스타디움이 우리나라에도 하나쯤 있었으면 좋겠다고 늘 생각했다”며 “스타필드 청라가 완공된다면 세계 각지에서도 많은 외국인들이 우리나라를 찾는 이유가 될 것”이라고 말했다.
◆ “고객 경험의 확장이 신세계의 확장? 과정도 모범적이어야”
국내는 물론 해외 관광객도 찾을 수 있는 랜드마크를 목표로 하는 ‘스타필드 청라’는 고객 경험의 확장이라는 신세계그룹의 본질적 가치를 한 단계 끌어올릴 ‘비전의 랜드마크’다.
정 회장은 “대한민국 복합쇼핑몰을 새롭게 정의한 ‘스타필드’가 이번에는 ‘K-레저테인먼트’라는 새로운 도전에 나섰다”며 “고객에게 새로운 경험을 선사하는 것이 고객 마음속에 ‘신세계’를 넓혀가는 길”이라고 말했다.
정 회장은 현장을 돌면서 고객 입장에서 끊임없이 질문을 던졌다. 기존에 없던 공간을 만드는 거라 동선과 내부 구성에 어느 때보다 신중해야 하기 때문이다. 정 회장은 특히 쇼핑몰과 이어지는 연결 부분 공사 현장에서는 고객 이동에 불편함 없이 즐거움을 선사하도록 각별히 신경을 써야 한다고 말했다. 또한 야구장 그라운드에 깔리게 될 잔디와 관중석 의자 시제품까지 꼼꼼히 살폈다.
정 회장과 신세계그룹은 스타필드가 그러했던 것처럼, 멀티스타디움이 결합된 ‘스타필드 청라’ 역시 대한민국 ‘레저테인먼트 쇼핑몰’을 정의할 거라는 책임감을 갖고 있다.
따라서 신개념 복합 공간이라는 결과물도 중요하지만 그걸 이뤄가는 과정도 매우 중요하다는 게 정 회장의 생각이다. 정 회장은 현장을 떠나며 ‘스타필드 청라’ 현장소장인 전윤석 신세계건설 상무에게 ‘안전제일’을 재차 당부하며 “공사 중에 조금의 빈틈도 없도록 잘 챙겨 달라”고 힘주어 말했다.
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