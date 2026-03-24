무르익는 꿈 ‘스타필드 청라’ 정용진 회장 현장 점검 “자부심과 책임감을”

사진=신세계그룹제공

정용진 신세계그룹 회장이 인천 청라국제도시에 조성 중인 ‘스타필드 청라’ 건설 현장을 23일 찾아 프로젝트 진행 상황을 직접 점검했다.

‘스타필드 청라’는 2만3000석 규모 멀티스타디움과 호텔, 인피니티풀, 쇼핑몰이 한 번에 연결되는 형태의 세계 최초 초대형 복합 레저테인먼트 공간이다. 지하 3층부터 지상 8층, 연면적은 15만평으로 스타필드 중에서도 최대 규모다.

정 회장은 “우리의 미래를 대표할 또 하나의 꿈이 무르익고 있다”며 “한국을 대표하는 랜드마크가 될 멀티스타디움을 짓는다는 데에 자부심과 책임감을 가져달라”고 말했다.

현재 공사가 한창 진행 중인 ‘스타필드 청라’는 정 회장이 찾은 이날도 현장 곳곳에서 직원들이 바삐 움직였다. 정 회장은 “무엇보다 안전이 우선”이라며 “스포츠·레저·쇼핑이 결합된 세계 최초 멀티스타디움이란 타이틀에 걸맞은 '세계 최고' 품질을 갖출 것”을 당부했다.

정 회장의 스타필드 청라 현장 방문은 1월 스타필드마켓 죽전점과 스타필드 빌리지 운정, 2월 트레이더스 인천 구월점을 찾은 데 이은 올해 4번째 국내 현장경영이다.

지난주 미국에서 리플렉션 AI와 AI 데이터 센터 건립과 운영을 위한 MOU를 맺고 일주일 만에 국내 핵심 사업을 챙긴 것이기도 하다. 그야말로 국내외를 오가는 광폭 경영을 실행 중이다.

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◆ 기존 돔구장 넘어선 ‘또 다른 신세계’ 어느덧 눈앞에

정 회장이 스타필드 청라 현장을 찾은 이 날은 올해 프로야구 개막을 닷새 앞둔 날이다. 스타필드 청라가 완공되면 SSG랜더스는 2028년부터 이 곳 멀티스다디움을 홈구장으로 사용하게 된다.

현장에서 정 회장이 처음 들른 장소는 야구장 그라운드 홈플레이트 쪽 관람석이었다. 그 곳에서 바라봤을 때 왼쪽에 호텔과 인피니티풀이 자리할 예정으로 현재 윤곽은 드러난 상태다. 호텔 객실에서 야구를 볼 수 있고 인피니티풀에 몸을 담근 채 경기를 즐길 수도 있다. 야구장 오른쪽은 쇼핑몰과 이어지게 된다.

스타필드 청라의 멀티스타디움은 기존 돔구장과는 다르게 경기장 내 호텔과 인피니티풀을 함께 조성 중이다. 쇼핑몰과도 바로 연결돼 고객들이 한 공간 안에서 다채로운 경험을 즐길 수 있는 ‘세계 최초’ 시설이다.

‘기존에 고객들이 알던 돔구장을 어떻게 더 ‘신세계’답게 만들까’ 그룹 경영진들이 끊임없이 고민했기에 새로운 개념의 ‘멀티스타디움’을 구상했다. 이제 그 상상을 현실로 맞이할 시간이 다가오고 있다.

‘스타필드 청라’의 현재 공정률은 40%로 올해 상반기 중 멀티스타디움의 상징인 지붕 공사를 진행할 계획이다. 준공은 2027년 말로 예정돼 있고 2028년 초 공식 오픈을 목표로 하고 있다.

멀티스타디움 건축 설계사는 미국 피츠버그에 본사를 둔 글로벌 스포츠 전문설계사 ‘DLA+ Architecture & Interior Design’로, 미국과 일본 등 해외에서 첨단 기술로 지은 돔구장 사례들을 참고하며 야구 경기뿐 아니라 K-팝 공연과 대규모 문화 행사 등 다양한 콘텐츠가 펼쳐질 수 있도록 '몰입도'와 '현장감'을 한층 강화한 설계를 적용했다.

경기장 주요 스팟 및 쇼핑몰과의 연결 지점 등을 둘러본 정 회장은 “최근 막 내린 WBC를 비롯해, 세계적인 아티스트의 콘서트 등을 언제라도 열 수 있는 스타디움이 우리나라에도 하나쯤 있었으면 좋겠다고 늘 생각했다”며 “스타필드 청라가 완공된다면 세계 각지에서도 많은 외국인들이 우리나라를 찾는 이유가 될 것”이라고 말했다.

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◆ “고객 경험의 확장이 신세계의 확장? 과정도 모범적이어야”

국내는 물론 해외 관광객도 찾을 수 있는 랜드마크를 목표로 하는 ‘스타필드 청라’는 고객 경험의 확장이라는 신세계그룹의 본질적 가치를 한 단계 끌어올릴 ‘비전의 랜드마크’다.

정 회장은 “대한민국 복합쇼핑몰을 새롭게 정의한 ‘스타필드’가 이번에는 ‘K-레저테인먼트’라는 새로운 도전에 나섰다”며 “고객에게 새로운 경험을 선사하는 것이 고객 마음속에 ‘신세계’를 넓혀가는 길”이라고 말했다.

정 회장은 현장을 돌면서 고객 입장에서 끊임없이 질문을 던졌다. 기존에 없던 공간을 만드는 거라 동선과 내부 구성에 어느 때보다 신중해야 하기 때문이다. 정 회장은 특히 쇼핑몰과 이어지는 연결 부분 공사 현장에서는 고객 이동에 불편함 없이 즐거움을 선사하도록 각별히 신경을 써야 한다고 말했다. 또한 야구장 그라운드에 깔리게 될 잔디와 관중석 의자 시제품까지 꼼꼼히 살폈다.

정 회장과 신세계그룹은 스타필드가 그러했던 것처럼, 멀티스타디움이 결합된 ‘스타필드 청라’ 역시 대한민국 ‘레저테인먼트 쇼핑몰’을 정의할 거라는 책임감을 갖고 있다.

따라서 신개념 복합 공간이라는 결과물도 중요하지만 그걸 이뤄가는 과정도 매우 중요하다는 게 정 회장의 생각이다. 정 회장은 현장을 떠나며 ‘스타필드 청라’ 현장소장인 전윤석 신세계건설 상무에게 ‘안전제일’을 재차 당부하며 “공사 중에 조금의 빈틈도 없도록 잘 챙겨 달라”고 힘주어 말했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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