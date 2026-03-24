BTS도 카피?…中 쇼핑몰, ‘아리랑’ 굿즈 불법 판매 논란

중국 내 온라인 쇼핑몰에서 그룹 방탄소년단의 MD 상품을 불법 판매해 논란이 일고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 24일 “누리꾼들의 제보로 확인해본 결과 타오바오, 일리익스프레스 등 중국 대형 온라인 쇼핑몰에서 불법 굿즈가 판매되고 있다”며 “아리랑(방탄소년단 새 앨범명) 로고를 버젓이 사용한 티셔츠, 각종 액세서리 등을 판매 중”이라고 밝혔다.

제보된 사진을 보면 방탄소년단의 단체 사진, 멤버별 프로필 사진, 새 앨범 ‘아리랑’ 로고 등이 박힌 티셔츠가 버젓이 판매되고 있다. 이는 경제적 가치를 지닌 유명인의 얼굴, 이름 등을 무단으로 사용한 것으로 퍼블리시티권 침해의 사례다. 소속사가 등록한 그룹의 로고를 상품에 표시해 판매하는 것은 상표법 위반의 소지가 있다.

서 교수는 “방탄소년단의 초상권을 무단으로 사용한 불법 굿즈를 판매하는 건 가장 큰 문제”라고 지적하며 “쇼핑몰이 불법 굿즈를 직접 제작한 것이 아니라 플랫폼만 제공한다 하더라도 이런 짝퉁 상품을 노출하는 건 분명히 잘못한 일”이라고 강조했다.

중국의 불법 행위는 비단 방탄소년단의 경우만이 아니다. 앞서 넷플릭스 ‘오징어게임’, ‘흑백요리사’ 시리즈, ‘월간남친’ 등 글로벌 흥행을 일으킨 K-콘텐츠 다수가 중국 내 불법 복제물 유통의 대상이 된 바 있다.

당시 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신은 “한국의 온라인 쇼핑 사이트 '쿠팡'에서 오징어게임 관련 최고 인기 상품 일부는 중국 광둥성 광저우와 선전, 안후이성의 기업들이 판매하는 것”이라고 보도했다.

이와 관련해 서 교수는 “중국이 (한국 콘텐츠) 불법 시청도 모자라 불법 굿즈까지 만들어 자신들의 수익 구조로 삼고 있다. 다른 나라의 콘텐츠를 도둑질하는 행위는 반드시 멈춰야 할 것”이라고 목소리를 높였다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]