롤링홀 31주년 기념공연, 원위→손예지 등 5차 라인업 공개

음악의 성지 롤링홀이 개관 31주년을 맞이한 기념공연에 원위, 서울전자음악단, 손예지 등이 포함된 총 9팀이 5차 라인업에 합류했다.

24일 공개된 ‘롤링홀 31주년 기념공연’ 5차 라인업에는 원위(ONEWE), 서울전자음악단, 손예지, 초록불꽃소년단, 정수민, 안희수, Red C(레드씨), 이상웅, blah(블라) 등 총 9팀이 이름을 올렸다.

이번 라인업에는 강렬한 록 사운드와 서정적인 감성을 동시에 담아내는 5인조 밴드 원위(ONEWE), 클래식 록을 현대적으로 재해석해 한국적인 정서를 녹여내는 서울전자음악단, 일상의 이야기를 감각적으로 풀어내는 싱어송라이터 손예지 등이 포함돼 이목을 끈다.

또한 펑크 기반의 거친 에너지로 청춘의 불안을 노래하는 초록불꽃소년단, 진솔한 서사와 따뜻한 감성을 전하는 R&B/Soul 보컬 정수민까지 더해지며 록부터 R&B, 싱어송라이터 기반 음악까지 폭넓은 스펙트럼을 아우르고 공연의 밀도를 한층 끌어올린다.

롤링홀 김천성 대표는 “이번 31주년 기념공연은 각기 다른 개성과 색을 지닌 아티스트들이 만들어내는 다채로운 무대를 한자리에서 선보이는 자리로 관객들이 공연장을 찾을 때마다 새로운 음악적 경험을 쌓아갈 수 있기를 바란다”고 전했다.

공연별 세부 일정은 순차적으로 공개될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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