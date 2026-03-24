SOOP, 신규 캐릭터 IP ‘수퍼스타즈’ 공개…플랫폼 세계관 확장

이미지=SOOP 제공

SOOP(각자대표 서수길, 최영우)이 신규 캐릭터 IP ‘수퍼스타즈(SOOPER STARS)’를 24일 공개했다.

‘수퍼스타즈’는 SOOP 플랫폼의 확장된 세계관을 기반으로 한 스토리형 캐릭터 IP로, 기존 ‘스타즈’ 캐릭터를 리뉴얼하고 신규 캐릭터를 더해 총 7종으로 구성됐다. SOOP은 이번 캐릭터 IP를 통해 플랫폼 내 콘텐츠와 서비스를 유기적으로 연결하고 스트리머와 유저 간 상호작용을 한층 강화해 나갈 계획이다.

‘수퍼스타즈’는 SOOP 내 다양한 콘텐츠 카테고리를 반영해 기획됐다. 기존 캐릭터 ‘백호구’, ‘사이다’, ‘꿀잼’에 더해 버추얼 콘텐츠를 상징하는 다람쥐 ‘고고’, 음악 콘텐츠 기반의 식물 캐릭터 ‘덜덜이’, 보이는 라디오를 모티브로 한 강아지 ‘나락이’가 새롭게 합류했다. 여기에 세계관의 중심 서사를 이끄는 캐릭터 ‘영자’를 더해 스토리 구조를 완성했다.

신규 캐릭터는 플랫폼 내 서비스 전반에도 순차적으로 반영된다. 24일부터 채팅 기본 이모티콘과 구독 이모티콘이 신규 캐릭터 스타일로 변경되며 별풍선, 선물하기, 애드벌룬 등 선물 및 참여 요소에도 적용될 예정이다. 서비스 주요 UI 디자인 역시 동일한 콘셉트로 적용된다.

‘수퍼스타즈’ 공개를 기념한 유저 프로모션도 진행된다. 24일(화)부터 다음달 13일(월)까지 3주간 움직이는 SOOP OGQ이모티콘 12종이 무료로 배포되며, 다운로드 후에는 기간 제한 없이 사용할 수 있다. SOOP OGQ이모티콘은 크리에이터가 제작한 이모티콘을 판매 및 구매할 수 있는 플랫폼으로, 구매한 콘텐츠는 SOOP 채팅, 댓글, 방송국 게시물 등에서 사용할 수 있다.

이와 함께 ‘수퍼스타즈’의 세계관을 기반으로 한 공식 방송국도 새롭게 오픈된다. 방송국을 통해 캐릭터 소개 및 스토리 콘텐츠를 확인할 수 있으며, 향후 캐릭터 기반 다양한 콘텐츠와 참여형 프로그램도 순차적으로 확대해 나갈 예정이다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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