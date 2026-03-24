콘진원, ‘코카 스포트라이트’ 성료…뉴욕 시민 300여명 관람

코카 스포트라이트 현장 모습. 한국콘텐츠진흥원 제공

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원 뉴욕 비즈니스센터는 다큐멘터리 제작 지원작의 해외 진출을 위해 지난 19∼20일 미국 뉴욕에서 코카 스포트라이트 다큐 상영회를 성황리에 마무리했다고 24일 밝혔다.

코카 스포트라이트는 콘진원 제작 지원 콘텐츠 가운데 북미 시장 진출 가능성이 높은 작품을 선별해 뉴욕에서 소개하는 뉴욕비즈니스센터의 상영 프로그램이다.

이번 상영회에서는 콘진원 지원으로 제작된 다큐멘터리 여신시대와 철학자의 요리 2편이 상영됐다. 무료 사전 예약 방식으로 진행된 이번 상영회는 뉴욕 현지 콘텐츠 산업 관계자와 일반 관객 등 약 300여 명이 참석했다.

19일 상영된 여신시대는 2023년 다큐멘터리 제작지원작으로 문승욱, 유예진 감독이 기획·연출했으며, 2024년 제57회 휴스턴 국제영화제에서 장편 다큐멘터리 부문 은상을 수상했다. 이 작품은 우리나라 자연과 전통 속에 전해 내려오는 여신 신화를 찾아가는 여정을 통해 자립적이고 주체적인 여성의 리더십과 공동체적 가치를 조명한다. 다큐멘터리와 애니메이션, 프로젝션 매핑을 결합한 복합 형식으로 제작돼 현지에서 큰 호응을 얻었다.

20일에 상영된 철학자의 요리는 2024년 다큐멘터리 제작 지원작으로 전 세계가 주목하고 있는 사찰음식 명장 정관스님의 일상과 철학을 담아낸 작품이다. 요리에 대한 철학적 상상력과 수행의 의미를 담아내며 한국 사찰 음식이 지닌 문화적 가치와 깊이를 조명한다. 상영회는 뉴욕 관객들의 오감을 모두 만족시키면서 성공적으로 진행됐다.

코카 스포트라이트 현장 모습. 한국콘텐츠진흥원 제공

이번 행사를 총괄 기획한 이서희 콘진원 뉴욕비즈니스센터 프로젝트 마케터는 “작년에 이어 이번 상영회를 통해 콘진원 제작지원작의 작품성과 해외 확장 가능성을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 애니메이션과 드라마 등 K-콘텐츠가 북미 시장에서 사업 기회를 가질 수 있도록 관련한 상영회와 비즈니스 연계 행사도 함께 진행될 예정이다”라고 말했다.

콘진원은 콘텐츠 제작지원작에 대한 수출 활성화를 위해 해외 비즈니스센터와의 연계를 강화하고 글로벌 상영 기회도 지속 확대할 계획이다. 이를 통해 콘텐츠 기업의 해외 사업 진출 기반을 강화하고, 지역 내 K-콘텐츠 인지도를 높이는 선순환 구조를 구축한다는 방침이다.

이양환 콘진원 뉴욕비즈니스센터 센터장은 “이번 행사는 콘진원이 제작 지원한 K-다큐멘터리의 우수성과 한국문화의 다양성을 뉴욕 관객에게 보여줄 수 있었던 의미 있는 자리였다”며 “어려운 여건에서 우수한 다큐멘터리 제작의 전통을 계속 이어가고 있는 한국 다큐멘터리 제작사와 작품들이 미국에서 관심을 받고 비즈니스 기회를 얻을 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]