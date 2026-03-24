키스오브라이프, 심장박동 높일 감각적 신곡 'Who is she'

<이미지 : S2엔터테인먼트>

걸그룹 키스오브라이프가 신보 정보를 전격 공개했다.

지난 23일 공식 채널을 통해 신보 'Who is she' 트랙리스트 영상이 오픈됐다. 낱말 퍼즐 콘셉트로 제작된 이번 영상에서는 앨범의 정체성을 담은 핵심 키워드들이 하나씩 베일을 벗으며 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다.

이번 신보에는 동명의 타이틀곡 'Who is she'와 수록곡 'Don't mind me' 총 두 곡이 실린다. 여기에 ‘heartbeat’, ‘stage’, ‘party’, ‘You and me’ 등의 키워드가 더해지며 키스오브라이프가 선보일 새로운 음악을 기대하게 한다.

타이틀곡 'Who is she'는 유수의 해외 프로듀서진들의 협업으로 완성된 곡으로 이들의 강렬하면서도 치명적인 매력을 세련되게 담아낼 것으로 예상된다. 함께 수록된 'Don't mind me’ 역시 타이틀곡과는 또 다른 반전 매력을 선사한다.

키스오브라이프의 두 번째 싱글 'Who is she'는 오는 4월 6일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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