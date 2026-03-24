‘SNL 코리아’ 시즌8, 신입크루 안주미·이아라·정창환·정희수 공개

쿠팡플레이 ‘SNL 코리아’가 오는 28일 시즌 8의 화려한 귀환을 알린 가운데 역대급 경쟁률을 뚫고 합류한 ‘뉴 페이스’ 신입 크루 4인을 공개했다.

이번 시즌 브레이크 없는 패기로 신선한 웃음을 전해줄 신입 크루는 안주미, 이아라, 정창환, 정희수로 확정됐다.

‘SNL 코리아’는 주현영, 김아영, 윤가이 등 3년 연속 청룡시리즈어워즈 신인상을 배출하고 지예은, 김규원 등을 대세 반열에 올린 명실상부 국내 최고의 스타 등용문이다. 이번 시즌 8 역시 ‘제2의 지예은’을 꿈꾸는 독보적 개성의 신입 크루 4인의 활약에 기대가 모아지고 있다.

2002년생 안주미는 아역 배우 출신의 탄탄한 내공과 강렬한 비주얼을 가진 크루다. 오디션 당시 빈틈없는 순발력과 즉흥 연기로 심사위원들을 압도하며, 신입답지 않은 거침없는 패기를 예고한다. 한예종 출신의 이아라는 영어 랩, 힙합, 탭 댄스 등 다재다능한 ‘사기캐’ 면모를 뽐낸다. 맑은 비주얼 뒤에 숨겨진 반전 매력으로 신선한 활력소가 될 전망이다.

한국영화아카데미(KAFA) 액터스를 졸업하고 ‘경성크리처’ 시즌 1, ‘탄금’ 등에서 활약해온 정창환은 기발한 아이디어와 맛깔나는 연기력을 겸비한 실력파다. 오디션 현장을 감탄시킨 그가 라이브 무대에서 어떤 활약을 펼칠지 주목된다. 유튜브를 통해 이미 ‘희수형’이라는 독보적인 밈으로 사랑받고 있는 정희수의 합류도 뜨겁다. 매력적인 외모와 대비되는 반전 코믹 연기로 ‘희수형’을 뛰어넘을 역대급 캐릭터 탄생을 기대케 한다.

역대급 ‘미친 끼’로 무장한 신입 크루들은 대한민국 코미디의 자존심 신동엽을 필두로 정상훈, 정성호, 김민교, 안영미, 정이랑, 이수지, 권혁수, 김원훈, 지예은, 김규원 등 핵심 크루들에 합류해 한층 강력한 웃음을 책임진다. 특히 ‘노필터 입담’의 대명사 탁재훈이 이번 주 토요일 첫 화 호스트로 출격을 확정하며 뜨거운 화제를 불러온 가운데, 베테랑 크루들과 신입들의 패기 넘치는 에너지가 맞붙어 탄생할 ‘SNL 코리아’ 시즌 8의 역대급 시너지에 뜨거운 관심이 쏟아지고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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