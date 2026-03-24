인천의 ‘송현아’ 팝업스토어 인기 폭발… 열흘 만에 매출 1억 돌파

사진=인천 유나이티드 제공

프로축구 인천 유나이티드가 운영 중인 구단 전용 팝업스토어가 뜨거운 팬들의 관심 속에 매출 1억원을 돌파했다.

인천은 지난 13일부터 인천 송도 현대 프리미엄 아울렛 송도점(‘송현아’) 지하 1층 가든스퀘어에서 구단 전용 팝업스토어를 운영하고 있다. 오는 26일까지 열린다. 송현아는 쇼핑과 문화가 결합된 복합 공간으로, 유동 인구가 많아 구단 홍보와 팬 접점 확대에 최적의 장소로 평가받고 있다.

이번 팝업스토어는 오픈 이후 열흘 만인 지난 22일 누적 매출 1억 원을 돌파했다. 방문객은 7000명을 넘어서는 등 팬들과 시민의 높은 관심을 입증했다. 이는 송현아 내 입점 팝업스토어 가운데서도 상위권에 해당하는 성과인 것으로 알려졌다. 무고사, 김동헌, 박승호, 오후성, 김명순, 박경섭, 이준섭, 왕민준 등 선수들이 팝업스토어를 직접 방문해 팬들과 소통하며 현장의 열기를 더욱 끌어올렸다.

구단 관계자는 “3월에는 홈경기가 한 차례뿐이고, 신포동 플래그십 스토어의 경우 주차 공간 등의 제약으로 많은 팬들을 한 번에 수용하기 어려운 부분이 있었다”며 “현대 프리미엄 아울렛 송도점에서 팝업스토어를 운영함으로써 시즌 초반 유니폼 구매 수요로 인한 팬들의 불편을 해소하고, 아울렛 방문 고객들에게 구단을 자연스럽게 알릴 수 있어 매우 만족스럽다”고 밝혔다.

이번 팝업스토어에서는 2026시즌 유니폼과 레인자켓, 바람막이, 패딩조끼 등 다양한 구단 트레이닝 의류를 비롯해, 헤리티지 스포츠웨어 브랜드 AWUZ(아워즈)와 협업한 한정판 콜라보 의류, 구단 응원용품 및 액세서리 등 다채로운 상품이 판매되고 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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