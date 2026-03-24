김택연부터 이병헌-최지강까지… 곰 자물쇠 빌드업 탄탄하네

사진=두산 베어스 제공

곰 뒷문이 예사롭지 않다. 프로야구 두산이 ‘지-병-택’ 트리오를 필두로 2026시즌 ‘최강 불펜’ 타이틀 탈환을 노리고 있다.

개막을 앞두고 청신호를 띄웠다. 두산의 시범경기 불펜 평균자책점은 3.29로 이 부문 10개 구단 중 1위다. 직전 23일 수원서 열린 KT전에서 불펜이 7실점하는 등 수치가 다소 상승했지만, 하루 전 기준으로 보면 평균자책점 2.36을 마크했을 정도다.

대체로 시범경기 내내 안정적인 흐름을 이어가고 있다는 평가가 나온다. 전준호 KBS N 스포츠 해설위원도 긍정적으로 바라보는 지점이다. 특히 김택연과 이병헌, 최지강 등 젊은 투수들의 이름을 콕 집었다.

그는 “이 3명이 (두산이 강력한 불펜을 자랑했던) 2년 전 제법 많은 이닝을 소화했다”며 “그때 쌓였던 데미지가 지난해 나타난 측면이 있는데, 이번 시범경기에선 달라진 모습을 보였다”고 분석했다.

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실제로 두산 불펜은 2024년 강력한 위력을 자랑했다. 불펜 평균자책점 4.54를 마크, 리그 1위에 올랐다. 이듬해엔 평균자책점 4.34를 작성했다.

수치 자체는 나쁘지 않았지만, 순위는 4위로 소폭 하락했다. 이 기간 리그 전체 불펜진 평균자책점이 5.16서 4.47로 낮아졌다는 점을 고려하면 만족스럽지 않은 수치였다.

젊은 필승조의 부침이 일정 부분 영향을 미쳤다. 마무리 김택연은 지난해 24세이브를 올렸지만 블론세이브 9개로 리그 최다를 기록했다. 좌완 이병헌은 제구 난조 속에 평균자책점 6.23으로 흔들렸다. 최지강 역시 부상 여파 속에 평균자책점 6.34로 주춤했다.

올해는 분위기가 사뭇 다르다. 투수 조련사로 불리는 김원형 감독과 정재훈 투수코치가 합류한 만큼 뒷문 안정에 대한 기대감도 커지는 중이다.

사진=두산 베어스 제공

가장 눈에 띄는 대목은 역시 김택연이다. 두산 불펜의 열쇠를 쥐고 있다고 해도 과언이 아니다. 월드베이스볼클래식(WBC)을 거치면서 한층 시야가 넓어진 듯하다. 시범경기 두 차례 등판에서 출루를 단 한 번도 허용하지 않고 3탈삼진 무실점 투구를 펼쳤다. 22일 잠실 KIA전에서는 9회 등판해 선두타자 윤도현을 묵직한 직구로 윽박질러 삼진 처리하는 등 강한 임팩트를 아로새겼다.

전 위원은 “구위 자체만 보면 30세이브 이상을 거뜬히 할 수 있는 투수”라면서 “두산의 올해 키 플레이어다. 좋았을 때와 그렇지 못했을 때 등락 폭이 크다. 지난해엔 실투로 흔들리는 장면이 적잖았다. 제구 안정이 관건일 듯싶다”라고 강조했다.

시너지 효과도 노려볼 만하다. 2024년 두산 불펜을 떠받쳤던 젊은 필승조 트리오가 나란히 반등 신호를 보내고 있다. 이병헌은 시범경기 4경기 연속 무실점 행진을, 최지강 또한 5차례 등판에서 평균자책점 1.80을 기록하며 안정적인 출발을 보였다.

두산은 지난해 9위에 그치며 자존심을 구겼다. 그 어느 때보다 바쁜 겨울을 보낸 이유다. 스토브리그서 박찬호라는 확실한 외부 수혈을 꾀한 것은 물론, 이영하, 최원준, 조수행 등 집토끼까지 모두 단속하며 전력 보강에 총력을 기울였다.

도약을 향한 구단의 강력한 의지를 엿볼 수 있는 대목이다. 이제 탄탄한 뒷문 강화라는 마지막 퍼즐만 맞춰진다면, 팬들이 염원하던 ‘두산표 야구’의 화려한 부활도 머지않아 보인다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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